Regisseur sagtKingdom Come: Deliverance II, dass AAA-Spiele Gefahr laufen, zu "Unternehmensprodukten" zu werden

Es ist schwer zu ignorieren, dass sich die Art und Weise, wie viele Spieler AAA-Titel, die das Jahr füllen, in letzter Zeit verändert haben. Egal, ob man die Kulturkriege, Betrüger oder die Chefs hinter den großen Unternehmen dafür verantwortlich machen will, manche Menschen werden müde von dem, was sie bekommen.

Aber dann gibt es immer ein oder zwei Spiele, die es schaffen, der Branche zu zeigen, wonach die Leute suchen. Laut dem Regisseur von Kingdom Come: Deliverance II, Daniel Vávra, lässt sich die Spaltung, die manchmal zwischen dem, was die Verlage veröffentlichen, und dem, was die Leute spielen, durch einen Vergleich mit Hollywood erklären.

"Wenn man sich die Filme anschaut, haben Hollywood-Studios, zumindest in der Vergangenheit, ganz anders gearbeitet als Spielefirmen. Es gibt Produzenten, die ein Drehbuch auswählen, dann versuchen, Geld zu finden, und dann stellen sie das Team zusammen und geben dem Regisseur viel Kontrolle", sagte er gegenüber The Game Business. "Im Grunde genommen sind die Leute, die alles kontrollieren, der Regisseur und der Produzent. Und die Produzenten geben oft sehr jungen und manchmal unerfahrenen Leuten eine Chance. Bryan Singer war zum Beispiel sehr jung, als er die ersten X-Men drehte. Sie gaben ihm ein sehr wichtiges Wahlrecht. Hollywood war also, zumindest in der Vergangenheit, bereit, Risiken einzugehen und zu versuchen, neue Sachen mit neuen Leuten zu machen. Und sie wussten, dass es um einen guten Regisseur geht und nicht um irgendein Komitee."

"In der Spielebranche gibt es eine Firma und es gibt ein Gremium von Leuten, die über Dinge entscheiden, und der Regisseur oder Autor ist nur einer von ihnen und hat sehr oft nicht das letzte Wort. Und das macht es zu einem viel größeren Risiko, dass es im Grunde genommen zu einem Unternehmensprodukt und nicht zu einem Kunstwerk wird", fuhr er fort. "Dieses Umfeld stößt auch kreative Menschen ab. Viel. Für ein großes Spiel, das unserem oder Red Dead Redemption oder was auch immer ähnelt, braucht man eine Menge Geld, viele Ressourcen... Viel mehr als bei einem typischen Film. Es dauert viel länger. Man kann einen Film sehr schnell drehen, es gibt natürlich viel Postproduktion, aber man stellt für kurze Zeit ein großes Team zusammen. In Spielen hat man jahrelang ein großes Team. Diese Auftragsarbeit, die in Hollywood funktioniert, funktioniert nicht in der Spieleindustrie."

Stimmen Sie Vávra zu?

Kingdom Come: Deliverance II ist jetzt für Xbox Series X/S, PS5 und PC erhältlich.