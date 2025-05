Regisseur Fatih Akin beschrieb die Aufnahmen zu seiner Dollman-Rolle in Death Stranding 2 als "wie zum Arzt zu gehen"

HQ

Death Stranding als Spiel hatte viele große Namen, aber es wird noch einen Schritt weiter gehen für seine Fortsetzung Death Stranding 2: On the Beach, wo eine Vielzahl beliebter Schauspieler und Filmemacher in der Fortsetzung mitspielen werden. Wir wissen, dass dies Elle Fanning und Shioli Kutsuna einschließt, die neben wiederkehrenden Gesichtern wie Norman Reedus und Lea Seydoux auftreten werden, wobei in der Fortsetzung auch der türkisch-deutsche Regisseur Fatih Akin als interessante und seltsame Figur von Dollman auftaucht.

In seiner Rede auf der Cannes Film Festival im Rahmen des Immersive Competition -Panels erklärte Akin, wie er dazu kam, Death Stranding 2 beizutreten und wie der Prozess der Aufnahme für die Rolle von Dollman war.

"Ich erinnere mich, dass es sehr schnell ging. Es war, als würde man zu einem Arzt gehen, aber er kontrolliert dich nur und nach 15 Minuten sagt er, dass du gehen kannst. "Zeig mir deine Waffen." Du zeigst deine Waffen. "Zeig mir deinen Kopf." Du zeigst deinen Kopf. "Zeig mir deine Augen." Du zeigst deine Augen. Okay, du bist gesund, du kannst rausgehen."

Death Stranding Schöpfer Hideo Kojima schaltete sich dann ein und fuhr fort: "Für Fatih ist er eine Puppe. Wir haben also kein Rig entwickelt. Ich habe darüber nachgedacht, denn normalerweise brauchten wir für Norman [Reedus] oder Guillermo [del Toro] etwa drei Tage nur zum Scannen."

Zu Beginn des Chats erklärte Akin auch, wie er sich mit der Arbeit von Kojima vertraut gemacht hat: "Mein Sohn hat mich in die Spielwelt gebracht, mein Sohn kannte Hideo durch Metal Gear, weißt du."

Er sprach auch darüber, wie es war, gefragt zu werden, ob ich in Death Stranding 2 eine Puppe werden möchte, und merkte an: "Als ich die Puppe zum ersten Mal sah, dachte ich irgendwie 'Was?'. Das sieht komisch aus. Und dann dachte ich an Metallica - mein Lieblingsalbum, das ich habe, ist Master of Puppets, weißt du, also dachte ich, ich bin der Master of the Puppet."

Wir werden Akins Auftritt in voller Länge als Dollman sehen, da Death Stranding 2: On the Beach am 26. Juni auf PS5 erscheinen wird.