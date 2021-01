Regisseur Duncan Jones verfasst Fanfiction zu Full Throttle

In der anhaltenden Coronapandemie haben viele Leute lernen müssen, etwas Sinnvolles mit sich selbst und ihrer freien Zeit anzustellen. Duncan Jones, der Regisseur des...

Double Fine ist dafür bekannt, an mehreren Spielen gleichzeitig zu arbeiten. Das erlaubt den Entwicklern unter anderem, in relativ regelmäßigen Abständen neue Spiele zu...

Full Throttle: Remastered für PS4 und PS Vita angekündigt

am 7. Dezember 2015 um 10:17 NEWS. Von Martin Eiser

Noch mehr gute Nachrichten für Adventure-Freunde. Im März erscheint The Day of the Tentacle: Remastered für die beiden Sony-Plattformen. Aber angekündigt hat der...