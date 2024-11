Regisseur bei Sony MarvelKraven the Hunter -Filmen: "Es gab eine gemischte Erfolgsquote"

HQ

Nach mehrfachen Verzögerungen ist Kraven the Hunter fast da. Der Film soll am 13. Dezember in die Kinos kommen und es ist nicht mehr lange her, bis die Leute (hoffentlich) die Kinos füllen werden, um Aaron Taylor-Johnson als titelgebenden Spider-Man-Bösewicht zu sehen.

Im Gespräch mit ComicBook.com sprach Regisseur J.C. Chandor über die Filme von Sony Marvel oder Spider-Man Universe, die, gelinde gesagt, eine ziemlich schlechte Erfolgsbilanz haben. "Einige der Fans da draußen, viele der Fans, waren verärgert über bestimmte Entscheidungen und bestimmte Ergebnisse [von Sonys Spider-Man-Universum]", sagte er. "Andere Filme wurden dann zu enormen Erfolgen. Es gab also eine gemischte Erfolgsquote. Die Leute müssen uns eine Chance geben und diesen Film unterstützen und buchstäblich versuchen, einige der anderen Dinge, die passiert sind, wegzuspülen. Geben Sie unserem Film eine Chance."

Madame Web erwies sich als absoluter Stinker, und obwohl Venom sich als das einzige, leuchtende Licht in Sonys Superheldenfilmen erweist, ist es nicht so, dass diese Filme unumgängliche Kinostücke sind, sondern es nur irgendwie schaffen, an den Kinokassen Geld zu scheffeln.

