Regisseur Alex Garland verrät sein Lieblingsprojekt

In seiner Rede auf dem Internationalen Filmfestival Edinburgh verriet RegisseurAlex Garland sein Lieblingsprojekt unter den vielen Projekten, an denen er gearbeitet hat.

Das war Ex Machina aus dem Jahr 2014, bei dem sich das Duo Garland und Andrew Macdonald einig war, dass es zum perfekten Zeitpunkt in ihrer Karriere kam.

Garland sagte: "Ich habe Ex Machina sehr genossen, es war ein einfacher Film. Es war logistisch einfach, und das hat geholfen. Wir hatten vier Wochen in Pinewood auf einer Tonbühne, zwei Wochen in Norwegen vor Ort. Wir hatten eine sehr kleine Besetzung.

Sie waren jung und sehr fleißig und sehr engagiert. Wir hatten eine sehr freundliche Crew, die an das Projekt glaubte und so hart wie möglich arbeitete. Es herrschte eine gute Stimmung, und alle zogen an einem Strang. Es war freundlich."

Auf die Frage, warum es heraussticht und gut getimt wurde, abgesehen davon, dass es eine schöne Erfahrung ist, sagte Garland:

"Ich spreche für mich selbst, aber ich spreche immer auch für Andrew, wir hatten gerade eine Reihe von toxischen Filmen gedreht, und toxische Filmsets sind außerordentlich unangenehme Orte.

Man kann sich dem Gezänk, der Fraktionierung, dem Zerwürfnis der Abteilungen nicht entziehen. Sie sind einfach schrecklich. Und ich denke, Ex Machina war ein Gegenmittel dagegen. Es war das genaue Gegenteil" (Danke, THR).