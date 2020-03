Reggie Fils-Aime wirbt für soziale Isolierung mit Animal Crossing: New Horizons

Reggie Fils-Aime war so lange das Gesicht und der Boss von Nintendo Amerika, dass er sich beinahe einen eigenen Anhängerkult geschaffen hat. Die Leute schätzen seine Ehrlichkeit, seine scharfe Zunge und das, was wir einfachen Sterblichen als "Prahlerei" bezeichnen. Aus diesem Grund war es schön zu sehen, dass Fils-Aime auch nach seinem Fortgang von Nintendo (er trat den wohlverdienten Ruhestand an) auf seinem beliebten Twitter-Account mit der Videospiel-Community in Kontakt blieb.

Jetzt hat er diese Plattform genutzt, um jeden daran zu erinnern, wie wichtig es ist, sich in diesen schwierigen Zeiten sozial von anderen Menschen zu distanzieren. Dass das gar nicht so schwer ist, veranschaulicht er auf die vielleicht bestmögliche Art und Weise: mit Animal Crossing: New Horizons. Unten sehen wir das Bild, das Fils-Aime zur Erinnerung getwittert hat und wir können euch mit Blick auf die restlichen Gamereactor-Büros auf der ganzen Welt sagen, dass unsere Mitarbeiter es ihm gleichtun. Bleibt auch ihr sicher, Freunde.