Reggie Fils-Aime schreibt einen Karriereratgeber mit persönlichen Geschichten

Der ehemalige Nintendo-Amerika-Chef Reggie Fils-Aime hat am Wochenende bestätigt, dass er an einem Buch schreibt. "Disrupting the Game: From the Bronx to the top of Nintendo" ist der Titel dieses Werkes, das "Lektionen zur Führung" und "inspirierende Geschichten" aus dem Berufsleben des Managers enthalten soll. Es soll am 24. Mai 2022 veröffentlicht werden, bislang ist lediglich die englische Originalfassung bestätigt.

Das Buch beschäftigt sich mit unterschiedlichen beruflichen Herausforderungen, die Fils-Aime im Verlauf seiner Karriere durchlief und es soll den Lebensweg des Mannes aufzeigen, der jahrelang das Gesicht der westlichen Nintendo-Sparte war. Disrupting the Game wird wohl auch Lektionen zur Karriereberatung beinhalten, zumindest wirbt die Amazon-Produktbeschreibung mit entsprechenden Beschreibungen. Ob das Werk lokalisiert wird, ist unklar.