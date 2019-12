Reggie Fils-Aimé, Ikumi Nakamura und Green Day bei den The Game Awards

Reggie Fils-Aimés Geschichte mit Videospielen ist noch nicht vorbei. Obwohl der charismatische, ehemalige Präsident von Nintendo Amerika im Frühjahr in den Ruhestand getreten ist (und seitdem manchmal als Dozent arbeitet) wird er diese Woche wieder an einer wichtigen Branchenveranstaltung teilnehmen. Die Organisation der Game Awards hat seine Anwesenheit bei der großen Gala bestätigt, die am Morgen von Freitag, dem 13. Dezember stattfindet.

Wir haben außerdem erfahren, dass Ikumi Nakamura auf der Preisverleihung auftreten wird. Die Japanerin arbeitete zuletzt mit dem Resident-Evil-Erfinder Shinji Mikami zusammen an Ghostwire Tokyo bei Tango Gameworks, bevor sie sich neuen Herausforderungen widmete und seitdem durch die Welt tourt. Welche Aufgaben diese beiden Persönlichkeiten auf der Preisverleihung übernehmen, das ist bislang nicht bekannt.

Geoff Keighley, Produzent und Moderator der Game Awards, gab gestern zudem bekannt, dass die Punkrock-Band Green Day während der Show auftreten wird. Sie werden allerdings nicht nur für die musikalische Untermalung sorgen, sondern wohl auch ein Spiel ankündigen. Zwei sinnvolle Vermutungen wären ein neues Rhythmusspiel (schließlich gab es ja mal Green Day: Rock Band) oder ein neuer Tony Hawk.