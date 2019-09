Reggie Fils-Aimé hält Vorträge an der Cornell Dyson University

Anfang des Jahres gab der frühere Präsident von Nintendo Amerika, Reggie Fils-Aimé, seinen Ruhestand bekannt, woraufhin im April der neue Unternehmenschef Doug Bowser seine Position übernahm. Wir haben seitdem einige sehr gemütliche Nachrichten über den beliebten Manager erhalten, denn aus der Welt der Videospiele ist er einfach nicht wegzudenken.

Wie Fils-Aimé nun bekanntgab, wird er dieses Jahr an der New Yorker Universität Cornell Dyson zu sehen sein. Er tritt als sogenannter "Leader in Residence" auf, das ist keine klassische Lehrposition, sondern so eine Art Prestigeposten. Reggie wird Vorlesungen und Vorträge über seine Erfahrungen als Manager für die Studenten halten. Vor vielen Jahren besuchte er die Uni selbst und hält es wahrscheinlich für einen angemessenen Schritt, nun sein Wissen an zukünftige Generationen weiterzugeben. Habt ihr da nicht auch Lust bekommen, wieder die Schulbank zu drücken?