Reggie Fils-Aimé scheint zu implizieren, dass Welcome Tour kostenlos mit Switch 2 enthalten sein sollte

HQ

Es ist tatsächlich sechs Jahre her, dass Reggie Fils-Aimé Nintendo of America hinter sich gelassen hat, aber er hat sich weiterhin über die sozialen Medien in die Spieleindustrie eingemischt und ist ein angesehener Redner. Er hat sich jedoch konsequent aus Nintendos Entscheidungen herausgehalten und ist tatsächlich häufiger im Xbox-Kontext aufgetaucht, da er anscheinend ein Freund von Microsofts Phil Spencer ist.

Aber jetzt stellt VGC fest, dass es so aussieht, als würde Fils-Aimé seinen ehemaligen Arbeitgeber mit einem Stock angreifen. Wie Sie wahrscheinlich wissen (Sie lesen schließlich Gamereactor), hat Nintendo Welcome Tour für Switch 2 angekündigt, ein Spiel, das als eine Art Komplettlösung für die Funktionen der Konsole dient und für 9,99 US-Dollar im Einzelhandel erhältlich sein wird. Viele argumentieren jedoch, dass es in die Konsole integriert werden sollte, weil es, wie gesagt, eine exemplarische Vorgehensweise ist und den Leuten den Einstieg erleichtern würde.

Eine, die dem zuzustimmen scheint, ist Fils-Aimé, der via X nun mehrere Posts mit Interviewvideos über Wii Sports und die Entscheidung, es in den USA (und auch in Europa) mit der Konsole zu integrieren, geteilt hat. In diesen Clips erklärt er unter anderem den Erfolg der Bündelung von Wii Sports mit der Wii-Konsole, der zu deren großer Popularität beigetragen hat.

Er erwähnt auch, dass es im Vorfeld scheinbar heftige Diskussionen über die Entscheidung gab und dass Shigeru Miyamoto (der Schöpfer von Mario und Link, Ultra-Legende und jetzt Nintendo-Chef) entschieden dagegen war. In Japan war daher Wii Sports nicht im Lieferumfang der Konsole enthalten, was somit nicht den gleichen Erfolg erzielte.

Man muss nicht viel darüber nachdenken, um dies so zu interpretieren, dass Fils-Aimé darauf hinweisen möchte, dass die Integration von Welcome Tour in die Konsole einen Schub bringen könnte, der auf lange Sicht einen saftigen Gewinn generieren würde.

Was glaubst du, was er damit sagen will, und was denkst du darüber, dass Welcome Tour separat verkauft wird?