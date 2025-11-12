Reggie Fils-Aime: "Nintendo wird sich niemals als direkter Konkurrent von PlayStation positionieren"

HQ

Jedes Mal, wenn Nintendo kurz davor steht, eine neue Konsole auf den Markt zu bringen, tauchen Gerüchte und Wunschdenken auf, die darauf hindeuten, dass der Gigant aus Kyoto kurz davor steht, wirklich leistungsstarke Hardware auf den Markt zu bringen und uns mit einem fotorealistischen Zelda-Spiel umzuhauen. Nur um einmal mehr zu erkennen, dass Nintendo sich entschieden hat, seinen eigenen Weg zu gehen.

In einem Interview mit The Game Business kommentiert der ehemalige Chef von Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, dies und sagt, dass Nintendo nicht daran interessiert ist, mit Sony um Blockbuster-Spiele zu kämpfen:

"Um es klar zu sagen: Nintendo wird sich meiner Meinung nach niemals als direkter Konkurrent von PlayStation positionieren. Es ist nicht in ihrer DNA. Es geht nicht darum, wie sie über die Geschäftsmöglichkeit denken.

Nintendo, wenn es über seine Hardware nachdenkt, denkt nicht darüber nach, wie ich den absolut neuesten Grafikchip, den neuesten Prozessorchip bekomme, so denken sie nicht darüber. Doch der Chipsatz der Switch 2 kann eine ganze Menge. Und so ist es in der Middleware, es ist in der Aufklärung für die Drittpartei."

Im Gegensatz zu ihrem deutlich schwächeren Vorgänger hat die Switch 2 eine recht ordentliche Leistung, und jetzt kommen Spiele auf den Markt, die ziemlich anspruchsvoll sind, aber immer noch von der Konsole mit beeindruckenden Ergebnissen gerendert werden - nicht zuletzt Cyberpunk 2077 und das kommende Final Fantasy VII: Remake Intergrade.

Fils-Aime ist der Meinung, dass Nintendo unglaubliche Entwickler hat, die die Hardware wirklich bestmöglich optimieren, was sich vor allem daran bemerkbar macht, wie wenig Speicherplatz ihre Titel benötigen. Er ist der Meinung, dass Nintendo dieses Know-how in Bezug auf die eigene Hardware teilen sollte:

"Eines der Dinge, die mich immer wieder erstaunt haben, ist, wie effizient die Nintendo-Entwickler mit ihren Spielen umgehen. Bei großen Spielen wie Tears of the Kingdom, wenn man sich die Größe des Spiels ansieht, ist die tatsächliche Dateigröße etwa halb so groß wie das, was ein anderer Entwickler tun würde. Und es liegt gerade die Effizienz, die Nintendo aus seinen Systemen herausholen kann, und diese Effizienz ist das, was sie mit Drittentwicklern teilen müssen, damit ihre besten Inhalte... vielleicht nicht die neueste Version, aber, wissen Sie, einen halben Schritt dahinter, könnte seinen Weg auf Switch 2 finden und ziemlich erfolgreich sein."

Was denkst du, werden High-End-Spiele für Switch 2 so groß werden können wie die für PC, PlayStation und Xbox - und scheint es eine gute Idee für Nintendo zu sein, zu versuchen, Dritten beizubringen, wie man am besten für Switch 2 optimiert?