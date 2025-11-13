Reggie Fils-Aime: "Ich bin überrascht, dass die Xbox die Switch 2 noch nicht vollständig angenommen hat"

HQ

Microsoft hat mit seinen Xbox-Spielen für PlayStation große Erfolge gefeiert und führt das ganze Jahr über regelmäßig die Verkaufscharts für Sony-Konsolen an. Aber trotz der neuen und angekündigten Multi-Format-Strategie wurde für Switch 2 praktisch nichts angekündigt.

Man sollte sich daran erinnern, dass Microsoft und Nintendo lange Zeit eine ziemlich enge Zusammenarbeit hatten, wobei mehrere Spiele schon früh auf die Switch kamen, während Banjo-Kazooie in Super Smash Bros Ultimate auftauchte und sie zusammen endlich eine aufgefrischte Version des Nintendo 64-Klassikers GoldenEye lieferten. Eine, die vom Mangel an Microsoft-Spielen für Switch 2 überrascht ist, ist der ehemalige Präsident von Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, der sich mit dem Xbox-Management sehr gut auskennt. In einem Interview mit The Game Business sagt er:

"Weißt du, das Team bei Xbox... Ich bin sehr gut mit Phil [Spencer] befreundet. Ich kenne das Team dort."

Er findet es bemerkenswert, dass so wenige Xbox-Titel vor dem entscheidenden Weihnachtsgeschäft für Switch 2 veröffentlicht wurden, zumal die Konsole derzeit einen Mangel an Spielen erlebt.

"Was mich überrascht, ist, dass Xbox die Switch 2-Plattform aus der Software-Perspektive noch nicht vollständig angenommen hat. Das ist es, was mich überrascht, denn sicherlich könnten einige Spiele leicht auf Switch 2 portiert werden. Und ich muss sagen, ich bin überrascht, dass wir davon nicht mehr gesehen haben. Ich dachte, es würde noch viel mehr geben, vor allem in dieser Zeit vor den Feiertagen."

Er erklärt, dass er das Schweigen für eine Strategie hielt und "vielleicht sparten sie für eine Ankündigung oder so." Aber so kam es nicht:

"Ich erwähne es, als sie die Halo-Ankündigung machten und alle über Halo auf PlayStation sprachen. Mein erster Gedanke war: Warum nicht Nintendo? Weißt du, den ganzen Herbst über habe ich eine Art dedizierte Ankündigung erwartet."

Es gab Gerüchte, dass Microsoft eine Reihe von Ankündigungen für Switch 2 machen würde, aber bisher ist nichts passiert. Hast du einen besseren Nintendo-Support von der Xbox erwartet und was ist deiner Meinung nach der Grund für den fehlenden Support?