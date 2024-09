Reggie Fils-Aimé, ehemaliger Präsident von Nintendo of America, scherzt mit Geoof Keighley über die Preisankündigung der PS5 Pro

HQ

Eine der bekanntesten Nintendo-Führungskräfte in der Geschichte des Unternehmens ist und wird Reggie Fils-Aimé sein, der von 2006 bis 2019 als Präsident von Nintendo of America tätig war, obwohl er bereits an die Spitze der Beliebtheitscharts schoss, als er 2004 die Nintendo DS-Präsentation machte, als er noch Executive Vice President of Sales and Marketing war. Und genau im Jahr 2006, während der Ankündigung der PS3 und der Enthüllung ihres Preises (599 US-Dollar für die 60-GB-Version), kommentierte er, dass ein so hoher und noch nie dagewesener Preis für eine Konsole Nintendo die Türen öffnete, um seine Produkte besser zu verkaufen, und Reggie stellte sogar mit einem "und ich plane, einen LKW durch diese Türen zu fahren" klar.

Viele Jahre sind seitdem vergangen, und Fils-Aimé hat Nintendo längst verlassen. Doch im Zusammenhang mit der kürzlichen Ankündigung des PS5 Pro-Preises erinnerte sich der ursprüngliche Interviewer von 2006 (der junge Geoff Keighley) an die Anekdote und fantasiere darüber, was Reggie 2024 dazu sagen würde.

Er hat sich natürlich auch auf X/Twitter an den Moment erinnert und würde sich freuen, am 14. Dezember bei der Verleihung des zehnjährigen Jubiläums der Game Awards zu erscheinen, um darüber zu sprechen.

Was denkst du, wird Reggie über den Preis von Sonys nächster Hardware sagen und wird er auf Nintendos bevorstehende Pläne anspielen, die in den nächsten Monaten ihre neue Konsole vorstellen sollen?