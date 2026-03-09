Refresh: Capcom spielte für Resident Evil 9 mit dem Koop-Action-Ansatz, bevor sie sich letztlich für Requiems Dual-Action Survival entschieden haben

HQ

Einer der Schlüssel zum aktuellen Erfolg von Resident Evil Requiem ist, wie es meisterhaft das traditionellere Horror-Erlebnis von RE2 (und die moderne First-Person-Neuinterpretation von RE7) mit dem stärker auf Polizisten und Militär ausgerichteten Ansatz von RE4, 5 und 6 kombiniert. Ersteres mit Grace, letzteres mit Leon – die Spieler genießen die Dualität ihres Gameplays und den Tempowechsel, wenn sie im Laufe des Abenteuers von einem zum anderen wechseln. Aber was wäre, wenn die beiden Protagonisten gemeinsam in einem vollständig kooperativen, actionorientierten Aufbau gespielt hätten?

Genau das hat Capcom nicht nur bedacht, sondern sogar experimentiert, als sie den zehnten Hauptteil der Serie prototypisierten. Spielleiter Koshi Nakanishi gab dies in seinem eigenen "Creator's Message"-Entwicklertagebuch zu. Das Video (unten) wurde sowohl hier bei Gamereactor als auch auf Capcoms offiziellen Kanälen bereits im Juni veröffentlicht, kurz nach der vollständigen Enthüllung des Spiels bei SGF, doch es macht die Runde und zieht die Aufmerksamkeit der Community auf sich, da die Spieler das komplette Spiel erleben und es mit dem "Was wäre wenn"-Szenario vergleichen können. Außerdem hatten die meisten dieser Fans nur Zugang zum 5-minütigen Schnitt des Clips, der die frühen Konzepte wegließ, während diese vollständige 8-minütige Version folgende Erwähnung enthält:

"Resident Evil Requiem ist ein Einzelspieler-Offline-Spiel", begann Produzent Masachika Kawata zu erklären. "Wir haben es geschafft, viel in dieses Spiel zu packen. Wir haben sogar viele verschiedene Systeme früh in der Entwicklung erkundet."

"Du hast vielleicht einige der Gerüchte gehört," Nakanishi erklärte dann in dem erweiterten Video weiter. "Dinge wie ein Online-Resident Evil oder ein Open-World-Resident Evil, mit dem wir einige Zeit experimentiert haben. Aber am Ende, obwohl wir einige interessante Konzepte hatten, erkannten wir, dass es nicht das war, was die Fans sehen oder spielen wollten. Also sind wir zurück an den Reißbrett gegangen und haben das geschaffen, was zu Resident Evil Requiem geführt hat."

Wenn man sich etwa die 1:00 Minuten des Videos anschaut, kann man einige Gameplay-Elemente dieser frühen Konzepte sehen. Am Ende ist das, was den Fans momentan einem actiongeladenen 2-Spieler-Erlebnis am nächsten kommen werden, das neue Resident Evil 2 Arcade Lichtpistolen-Gehäuse, das dieses Jahr ebenfalls im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums-Starts der Reihe erscheinen wird.

Wusstest du von den Online-, Open-World- und Co-op-Ansätzen für Resident Evil Requiem ?