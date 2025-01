Reed Richards packt einen ordentlichen Schlag in Marvel Rivals

HQ

Reed Richards wird zusammen mit den anderen Mitgliedern der Fantastic Four später in dieser Woche, am 10. Januar, auf Marvel Rivals treffen. Wie in seinem neuen Trailer zu sehen ist, wird Richards alias Mr. Fantastic ein Duellant sein - die Bezeichnung für Marvel Rivals ' Schadensverursacher.

Richards Angriffe kommen von seiner Dehnbarkeit, die es ihm ermöglicht, seine Feinde mit seinen Fäusten aus großer Entfernung zu peitschen. Er kann Feinde auch mit seinem Rechtsklick einpacken und sie ineinander schleudern, um ihnen doppelten Schaden zuzufügen.

Seine Linksverschiebungsfähigkeit verwandelt ihn in eine größere Version seiner selbst, die es ihm ermöglicht, Projektile zu reflektieren, einschließlich ultimativer Fähigkeiten wie Iron Mans maximalem Puls. Im Trailer ist vielleicht zu sehen, dass Richards einen Meter unter seinem Fadenkreuz hat. Wenn er voll ist, hat er seinen eigenen Hulk-out-Moment, in dem er noch einmal an Größe zunimmt, zusätzlichen Schaden verursacht und eine Menge temporärer Gesundheit erhält. Sein E unterstützt dies und ermöglicht es ihm, direkt ins Getümmel der Kämpfe zu stürmen.

Schließlich lässt Richards' ultimative Fähigkeit ihn in die Luft fliegen, um mit übergroßen Fäusten zu Boden zu schlagen. Es ist ein bisschen wie die Ult von Winter Soldier, nur dass sie auf Anhieb mehrere Schläge zu ermöglichen scheint, ohne dass man zwischendurch jemanden töten muss.