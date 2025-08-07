RedOctane Games ist ein neuer Entwickler von Rhythmusspielen, der an etwas arbeitet, das nicht Guitar Hero ist, aber auf jeden Fall so klingt

HQ

In der Rhythmusspielszene war es jahrelang ziemlich ruhig, vor allem, weil die Spieler sich vom Besitz und der Verwendung physischer Peripheriegeräte abgewandt haben, die diese Titel auf die nächste Stufe heben. Es ist Jahre her, dass ein neues Guitar Hero oder Rock Band eingetroffen ist, und wir sind verzweifelt nach mehr, was die Gründung von RedOctane Games umso aufregender macht.

Dies ist ein Entwickler, der sich aus mehreren Rhythmusspiel-Veteranen aus der Guitar Hero -Franchise zusammensetzt. Das Studio wird vom ehemaligen Produktionsleiter Simon Ebejer geleitet, während es von Charles und Kai Huang, zwei der ursprünglichen Gründer vonGuitar Hero Neversoft, unterstützt wird. Andernfalls können wir einen Schmelztiegel von Entwicklern erwarten, der "außergewöhnliche Entwickler, Schöpfer und Community-Leader der neuen Generation" aus der globalen Rhythmus-Gaming-Szene umfasst, während das Studio auch einen Community-basierten Entwicklungsansatz verfolgt.

In Bezug auf das Spiel, das RedOctane macht, haben wir noch nichts Festes, mit dem wir weitermachen können. In einem begleitenden Blogbeitrag heißt es: "Dieses Spiel wird nicht Guitar Hero, DJ Hero, Guitar Freaks oder Rockband sein. Das ist etwas Neues. Ein Rhythmusspiel, das mit Liebe entwickelt wurde, von Menschen, die sich kümmern, mit der Community im Mittelpunkt in dieser sich schnell verändernden modernen Welt, in der wir leben. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Experte hier die Community und eine neue Generation von Entwicklungstalenten ist, die Leute, die in den letzten Jahren die Lichter am Laufen gehalten haben."

Wir werden dieses Projekt bereits im Laufe dieses Jahres kennenlernen, da es gerade erst in Produktion gegangen ist. Es ist unklar, ob es von einem physischen Array von Peripheriegeräten unterstützt wird, aber wenn das der Fall ist, wird dieses Team von vielen Namen unterstützt, die Erfahrung in der Vergangenheit mit der Herstellung solcher Produkte für Guitar Hero und dergleichen haben.