Ich kann nicht anders, als mich ein wenig zufrieden zu fühlen, wenn ein Stück Technik in meinem Briefkasten landet, das nicht nur solide aussieht, sondern auch von einer Marke stammt, die nicht unbedingt zu den großen Tech-Giganten gehört. Samsung, Apple und OnePlus stehen zweifellos aus gutem Grund an der Spitze der Branche, aber ich bin auch überzeugt, dass es viele andere, vielleicht leicht versteckte Optionen gibt, die definitiv eine Betrachtung wert sind. Gerade für uns Gamer gibt es gute Gründe, nach anderen Optionen zu suchen, die auf unser spezielles Hobby zugeschnitten sind, und genau hier hat Redmagic seine Nische gefunden und ein speziell fürs Gaming entwickeltes Handy angeboten.

Als ich also mein neues Gerät zum ersten Mal auspacke, fällt mir auf, dass es sich um ein erhebliches Gerät handelt, mit dem wir es zu tun haben. Das Redmagic 11 Air ist groß. Für manche ist es vielleicht sogar zu groß. Ich, der das Glück habe, was ich als relativ durchschnittlich große Hände bezeichnen würde, kann den 6,85-Zoll-OLED-Bildschirm gerade so mit einer Hand handhaben, und selbst dann muss ich ihn mit der linken Hand stützen, wenn ich die obere linke Ecke des Bildschirms erreichen will, ohne das Risiko einzugehen, ihn fallen zu lassen. Jemand mit etwas kleinerem Griff wäre wahrscheinlich besser beraten gewesen, eine bescheidenere Alternative zu finden. Trotz seiner Größe fühlt sich das Redmagic 11 Air überraschend leicht zu halten an, und sobald ich die mitgelieferte Handyhülle angezogen habe – deren strukturierte Oberfläche den Griff sichert – fühlt es sich an, als müsste es ziemlich viel Zeit brauchen, damit es mir aus der Hand rutscht. Es fühlt sich stabil an, obwohl es nicht ganz für den Einhandgebrauch ausgelegt ist, was schließlich meine Mobiltelefone bevorzugt.

Es gibt jedoch bestimmte mildernde Faktoren, die man beim großen Bildschirm beachten sollte. Das Red Magic 11 Air ist nicht irgendein altes Handy, sondern ein Gerät, das wie seine Vorgänger speziell für uns Gamer entwickelt wurde. Ein tragbares Spielgerät in Form eines Handys, sozusagen. Zwischen den Handflächen in horizontaler Position gehalten, zum Beispiel mit Call of Duty Mobile am Laufen, fühlt sich der scharfe OLED-Bildschirm plötzlich perfekt für diesen Zweck gestaltet an. Mit einer Auflösung von 2.688×1.216 bietet der Redmagic 11 Air ein stabiles visuelles Erlebnis, das sich absolut perfekt für Video anfühlt, aber vor allem fürs Gaming. Was dem Spielerlebnis eine weitere technische Ebene verleiht, sind die beiden digitalen Triggertasten an beiden Enden der rechten Seite des Handys. Mit dem integrierten Gaming-Hub kann ich genau festlegen, wo auf dem Bildschirm ein Trigger-Druck zugewiesen werden soll und ob er als Einzeltipp, 'Schnellfeuer' oder 'Umschalter' registriert werden soll. Besonders in Actionspielen, bei denen das Steuerungsschema beim Touchscreen oft leidet, finde ich, dass die Funktion überraschend gut funktioniert und das Handy sich ein wenig wie ein Controller anfühlen lässt, obwohl das flachere Smartphone-Design bei längeren Sitzungen ziemlich unbequem zu halten ist.

Um seine Rolle als Gaming-Handy weiter zu festigen, gibt es noch ein paar weitere unterhaltsame Features, die erwähnenswert sind. Einer davon ist der eingebaute Lüfter, der mit 24.000 U/min dreht und das Telefon auch bei etwas längeren Spielsessions auf angenehmer Temperatur hält. Sobald ich ein neues Spiel starte, bekomme ich eine Aufforderung, das Kühlsystem zu aktivieren, und für zusätzliche Stilpunkte mit meinen Freunden habe ich auch Zugriff auf ein Widget auf dem Startbildschirm, mit dem ich den Lüfter auf volle Geschwindigkeit drehen kann, während einige ziemlich kitschige Motorengeräusche anfangen und eine rote Lampe leuchtet. Ein spaßiges, aber unnötiges Detail, das ich für jemanden, der gerade 31 geworden ist, etwas zu oft verwendet habe.

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Dann gibt es noch den 0809 X-Achsen-Vibrationsmotor, der mein Spielerlebnis mit einer Art haptischem Feedback verbessert, das mich daran erinnert, wie es sich anfühlt, einen DualSense-Controller zu halten. Egal, ob ich in Call of Duty Mobile im Kampf bin oder blaue Edelsteine in Duolingo sammle – meine Immersion ins Spiel wird gesteigert, und obwohl es mir schwerfällt, mich von einem Spielerlebnis in einem mobilen Format vollständig eingeschlossen zu fühlen, ist es dennoch eine sehr schöne Ergänzung mit wirklich guten Rumble-Motoren. Wenn nichts anderes, denn der Technik-Fan in mir schaudert vor leichter Freude beim Anblick von spaßiger Hardware. Die Lautsprecher liefern außerdem ein wirklich scharfes Audioerlebnis, was sich für ein Smartphone, das auf Gaming spezialisiert ist, wieder selbstverständlich wirkt.

Ein weiteres einzigartiges Merkmal für Redmagic-Telefone ist der KI-gestützte Assistent Mora, der auf dem Gerät vorinstalliert ist. Mit ihrer Hilfe kann ich unter anderem in Echtzeit auf Tipps und Tricks zugreifen, während ich ausgewählte Spiele spiele, aber sie ist auch als Werkzeug für Lernen und Arbeit da – oder wenn ich einfach nur ein KI-generiertes Anime-Mädchen zum Chatten möchte. Ich mag altmodisch klingen, wenn ich das sage, aber obwohl es natürlich großartig ist, dass die Technologie voranschreitet, fällt es mir schwer, das Problem zu erkennen, das diese Art von Lösung lösen soll. Außerdem bedeutet Moras leicht anzügliches Design, dass ich ihre Merkmale nie in der Öffentlichkeit oder zu Hause hätte einsetzen können. Zumindest nicht, ohne ein richtiges Kissen hervorzuholen, hinter dem sie sich verstecken konnte. Zugegeben, das Redmagic 11 Air ist für uns Gamer konzipiert, aber hier geht das Gamer-Klischee für meinen Geschmack etwas zu weit.

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Das Redmagic 11 Air ist in zwei Farben erhältlich: dem weißen "Prism" und dem schwarzen "Phantom", das ist das Modell, das ich getestet habe. Beide Modelle sind entweder mit 12 GB RAM und 250 GB Speicher oder 16 GB RAM und 512 GB Speicher erhältlich. Die Ästhetik des Telefons ist eindeutig mit Blick auf das Gaming gestaltet, mit stilvollen goldenen Details auf der Rückseite sowie dem Redmagic-Logo, dessen RGB-Funktionen an Ihre Bedürfnisse und Ihren Geschmack angepasst werden können. Hier ist es ihnen überraschend gelungen, ein Gleichgewicht zwischen halb-futuristischem und gaming-coolem Design zu finden, ohne überhaupt auf die übertriebene Seite des Spektrums abzudriften, was das Spiel etwas nerdiger wirken lassen könnte, als es sein müsste. Im Gegenteil, ich fühle mich jedes Mal ein bisschen angeberisch, wenn ich dieses ziemlich ungewöhnliche Gerät aus der Tasche ziehe; seine einzigartigen Funktionen lassen mich daran denken, wie ein Transformer in Smartphone-Form hätte ausgesehen können. Ich hätte es jedoch bevorzugt, wenn die mitgelieferte Handyhülle in einer anderen Farbe als halbtransparentem Weiß gekommen wäre, was leider dem Aussehen meines Redmagic 11 Air mehr schadet als nützt. Eine schwarze Option für das schwarze Telefon hätte sich viel sinnvoller angefühlt, besonders da wir von einem Telefon sprechen, dessen Design offensichtlich viel Aufmerksamkeit erhalten hat.

Abgesehen von allem, was ich oben erwähnt habe, kann ich berichten, dass die Akkulaufzeit absolut phänomenal ist, und als jemand, der sein Handy täglich lädt, habe ich bisher nie gesehen, dass der Akkustand unter 75 % gefallen ist. Bei moderater Anwendung fällt es an einem Tag selten unter 90 %. Die Kamera ist ebenfalls ordentlich und bietet 50 Megapixel auf der Rückseite und 16 auf der Vorderseite. Das führt sicherlich nicht zu Selfies, die als besonders hochauflösend in die Geschichte eingehen, aber die Kamera tut trotzdem, was von ihr erwartet wird. Ich musste jedoch in die Einstellungen gehen, um das unnötige Redmagic-Wasserzeichen auszuschalten, das sonst auf jedem Foto gestempelt würde. Eine seltsame Funktion, die ich jedoch schnell vergaß, sobald sie entfernt wurde.

Insgesamt hatte ich eine durchweg angenehme Erfahrung mit dem Redmagic 11 Air. Neben der Tatsache, dass es ein voll funktionsfähiges Gaming-Handy mit mehreren spaßigen Funktionen ist, ist es insgesamt ein gutes Mobiltelefon zu einem relativ niedrigen Preis. Für 439,00 £ bekommt man das etwas teurere Modell, während etwas weniger die günstigere Version bringt, die mit etwas weniger RAM und Speicher ausgestattet ist. Wie ich bereits erwähnt habe, ist seine Größe für ein Mobiltelefon etwas zu groß, aber da Gaming im Mittelpunkt steht, erfüllen seine Maße auch eine wichtige Funktion, die uns Spielern zugutekommt – was Sinn macht, da wir schließlich die Zielgruppe des Red Magic 11 Air sind.