Es ist ziemlich erstaunlich, was Sie für Ihr Geld bekommen können, wenn Sie bereit sind, über die etablierten Marken aufAndroid dem Markt hinauszuschauen und nur nach den Spezifikationen einzukaufen. Sicher, Sie opfern langfristigen Software-Support und dedizierte, detaillierte Android Skins, aber Sie erhalten Leistung für Ihr Geld.

Nehmen wir als Beispiel RedMagic, eine relativ neue Marke, die seit einigen Jahren ein Gaming-Smartphone nach dem anderen auf den Markt bringt. Sicher, das Design ist ziemlich auffällig und verrät Sie als Gaming-Enthusiasten aus meilenweiter Entfernung, aber Sie erhalten wirklich nur erstklassige Komponenten zu einem günstigeren Preis, also was ist, wenn das Design ein wenig zwielichtig ist, oder?

Die neueste Ergänzung der Zeile, RedMagic 10 Pro Lightspeed, ist nicht einmal so hässlich. Es ist weitaus kastenförmiger als selbst die kastenförmigsten iPhone-Designs, wodurch es sowohl hyperindustriell als auch fast... naja, cool? Das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber der Punkt ist, dass RedMagic hier auf der richtigen Spur ist, und als ich diesen Briefbeschwerer zum ersten Mal in die Hand nahm, dachte ich ehrlich: "Wow, ich wünschte, mehr Smartphones hätten sich davon inspirieren lassen". Er wiegt 229 Gramm, hat einen Metallrahmen, Glasboden und ist in dieser ziemlich auffälligen Lightspeed Farbe gehalten. Es gibt Bluetooth 5.4, einen 7050-mAh-Akku, 100-W-Aufladung, einen Klinkenanschluss, Trigger-Sensoren am Rahmen mit 520 Hz und vieles mehr, alles zu einem Startpreis von 649 Euro.

Im Inneren finden wir bis zu 16GB RAM LPDDR5X, bis zu 1TB UFS 4.1 Pro Speicherplatz, einen Snapdragon 8 Elite SoC und ein einzigartiges "ICE-X"-Kühlsystem mit einem 23.000 U/min Turbolüfter und einer Dampfkammer bestehend aus Graphitplatten und Kupferfolie. Nun, die Leistung eines Smartphones ist extrem schwer zu bestimmen, aber sagen wir einfach, egal ob es sich um Genshin Impact, Call of Duty: Mobile, Adobe Rush oder was auch immer Ihr Anwendungsfall ist, das RedMagic 10 Pro ist schnell genug und mehr Zeit und wird dies wahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft bleiben.

Es gibt noch mehr gute Nachrichten. Das Display ist 6,8" groß, läuft mit 144 Hz, ist ein AMOLED-Panel mit 2000 NITS mit einer Delta-E-Abweichung von weniger als 1 und 100 % DCI-P3-Farbabdeckung sowie einer Auflösung von 2688 x 1216 oder wie RedMagic "1,5K" nennt. Es ist alles verdammt glatt und bietet Ihnen dank dieses kastenförmigen Looks mit einem Bildschirmverhältnis von 20:9 viel Platz auf dem Bildschirm.

Das Telefon läuft mit REDMAGIC OS 10 und ist wie erwartet randvoll mit gamerspezifischen Funktionen und Animationen. Wenn Sie es auf Laden stellen, wenn Sie den internen Lüfter einschalten, wenn Sie in die spezielle "Spiele-Lobby" wechseln. Es ist alles super kitschig, und vor allem das Waifu, das zu deinem animierten KI-Hintergrundbild werden kann, ist grenzwertig beleidigend. Und RedMagics seltsamer Google Feed -Ersatz auf der linken Seite wurde in dem Moment geändert, als ich ihn entdeckte.

Aber mal ehrlich? Das meiste davon ist Standard Android, und während der Basis-Launcher gesperrt ist, gibt es die Möglichkeit, einfach Niagra oder einen anderen Launcher zu installieren.

Die Kamera ist mittelmäßig, und das wussten Sie bereits. Obwohl es zwei 50-Megapixel-Objektive gibt, eines mit Standard-Weitwinkel und eines mit Ultra-Weitwinkel, fehlt alles, von der richtig kalibrierten Farbchemie bis hin zum Dynamikumfang. Es ist nicht gerade schrecklich, aber es ist eine halbherzige Implementierung, die ich nicht mehr als nötig verwenden möchte. Aber zumindest ist RedMagic hier ehrlich und hat der Kamera nicht viel Wert beigemessen, und das respektiere ich. Diese Gläser sind da, sie funktionieren, aber man kann sich nicht auf sie verlassen, vor allem nicht bei schlechten Lichtverhältnissen.

Insgesamt ist es jedoch ziemlich einfach, das RedMagic 10 Pro auf der Grundlage der ziemlich überzeugenden Spezifikationen zu empfehlen, die Sie für Ihr Geld erhalten. Die Snapdragon 8 Elite, das hervorragende Display, viel RAM und Platz, eine Klinkenbuchse - all das ist in ein überzeugendes Design verpackt, und die meisten Software-Macken können direkt vermieden werden, wenn Sie sie nicht ergattern können.