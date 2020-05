Redhill Games präsentiert Material aus Team-Shooter Nine to Five

Nine to Five ist ein taktischer Team-Shooter, bei dem zwei Teams um die Herrschaft kämpfen. Insgesamt sechs Spieler treten in drei aufeinanderfolgenden Runden gegeneinander an, trotzdem dauert das gesamte Match wohl nur etwa 15 Minuten. Die Missionsziele wechseln regelmäßig, sodass die Spieler dazu gezwungen werden, ihre Strategie ständig anzupassen, wenn sie gewinnen wollen. Ab dem 4. Juni sind Closed-Alpha-Tests auf dem PC möglich (registriert euch auf der offiziellen Webseite dafür). Laut dem CEO von Redhill Games, Matias Myllyrinne, soll das Feedback der Alpha-Version schon früh dazu genutzt werden, Änderungen in Nine to Five einzuarbeiten. Sieht ganz so aus, als würde die Community eine wichtige Rolle bei der fortlaufenden Entwicklung dieses Titels spielen.

