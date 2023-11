Redfalls neuestes Update bringt ein mächtiges Scharfschützengewehr

HQ

Redfall hat gerade sein neuestes Update veröffentlicht, das ein neues und mächtiges Scharfschützengewehr sowie einige Änderungen am Gameplay, der Benutzeroberfläche, der Zugänglichkeit und mehr mit sich bringt. Dies ist das dritte große Update von Redfall seit seiner Einführung im Mai.

Das Scharfschützengewehr, das das Hauptstück des Updates auf der Bethesda-Website ist, heißt Basilisk und hat eine einzigartige Waffeneigenschaft, die die erste Kugel in einem Magazin so verändert, dass sie eine UV-Patrone abfeuert und Vampire für eine gewisse Zeit in Stein verwandelt.

Wie bereits erwähnt, gibt es auch viele andere Änderungen, wie z. B. verbesserte Kartensymbole, mehr Respawn-Punkte, eine entfernte Chance, dass schwierigere Gegner spawnen, bis du ein bestimmtes Level erreichst, usw. Dies alles zeigt, dass das Spiel nicht vollständig aufgegeben wurde, aber da der größte Teil des Updates eine einzige neue Waffe ist, gibt es im Moment kein großartiges Lebenszeichen von Redfall.