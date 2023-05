Redfall-Entwickler haben mit der Arbeit an einem neuen AAA-Titel begonnen

HQ

Redfall ist noch nicht einmal zehn Tage alt, aber es scheint, als würde sich Arkane Austin bereits auf ihr nächstes Spiel vorbereiten. In den Stellenausschreibungen von ZeniMax können wir jetzt lesen, dass das Studio einen "Build Engineer sucht, der unser Team bei der Entwicklung von AAA-Spielen für PC- und Konsolensysteme unterstützt".

Und es scheint, als würden sie bereits in die volle Produktion gehen, da die Person, die sich bewirbt, bereit sein sollte, "so schnell wie möglich" mit der Arbeit zu beginnen.

Das sind zwar aufregende Neuigkeiten, aber wir hoffen, dass es nicht bedeutet, dass Arkane Austin Redfall hinter sich lässt. Das Spiel ist alles andere als perfekt und braucht TLC, um das große Vampirabenteuer zu werden, das uns einst versprochen wurde. Glücklicherweise war Microsoft noch lange Zeit nach der Veröffentlichung recht gut darin, seine Spiele zu unterstützen (selbst problematische Projekte wie Halo: The Master Chief Collection und Sea of Thieves), so dass Redfall hoffentlich irgendwann ein weiteres Beispiel dafür sein wird.

Danke, GameRant.