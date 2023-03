Redfall wurde auf PlayStation 5 wegen Xbox abgebrochen

HQ

Sowohl Sony als auch Microsoft haben den Aufsichtsbehörden in verschiedenen Regionen viele dumme Dinge gesagt, um die Übernahme von Activision Blizzard zu stoppen oder zu genehmigen. Eine der ersten Fragen, die am häufigsten gestellt wurden, war, ob der Deal dazu führen würde, dass Call of Duty, Diablo, Overwatch und so weiter Xbox-exklusiv werden. Phil Spencer, der Chef von Xbox, sagte schnell, dass dies nicht unbedingt der Fall sein würde, da sie anscheinend Spiele für noch mehr Menschen auf der ganzen Welt verfügbar machen wollen. Es wird natürlich einige Ausnahmen geben, und diese wird definitiv von Sonys Anwälten genutzt werden.

Denn IGN hat sich im Rahmen der neuesten Redfall-Vorschau mit Arkane-Studiodirektor Harvey Smith unterhalten (von der ihr hier Alex' Eindrücke finden könnt), und er enthüllte, dass Redfall ursprünglich auch auf PlayStation 5 erscheinen sollte. Dies änderte sich, als das Unternehmen von Microsoft übernommen wurde, da das Studio aufgefordert wurde, die PS5-Version abzubrechen und sich stattdessen auf die Xbox-Serie und den PC zu konzentrieren.

Nicht gerade eine seltsame Entscheidung, aber definitiv eine, die Sony beim nächsten Treffen mit der britischen Wettbewerbs- und Marktbehörde hervorheben wird, um die Regulierungsbehörden davon zu überzeugen, dass Microsoft etwas Ähnliches mit Activision Blizzard-Spielen tun könnte, wenn der Deal genehmigt wird.