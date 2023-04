Redfall startet mit 30 FPS und ohne Performance-Modus

HQ

Schlechte Nachrichten für Fans, die sich auf Arkane Austins nächsten Titel, Redfall, freuen. Der Titel kommt in nur drei Wochen an, aber es scheint, dass das Studio einige Erwartungen der Spieler an ihr Spiel senken wollte und auf Twitter bestätigen musste, dass der Vampir-tötende Shooter ohne den Performance-Modus sowohl in der Xbox Series-Version als auch auf dem PC veröffentlicht wird und auf einen Qualitätsmodus bei 30 FPS beschränkt ist.

Im selben Beitrag des Spiels versprechen sie, dass der 60-FPS-Modus tatsächlich in einem Post-Release-Update kommen wird, aber das hat die Stimmung der Fans im sozialen Netzwerk nicht beruhigt. Der Xbox-Konsolen-Exklusivtitel wird offenbar nicht den Standards des Vizepräsidenten von Xbox Games Marketing selbst entsprechen, Aaron Greenberg, der vor einiger Zeit kommentierte, dass 60 FPS "der Standard für Videospiele sein sollten".

Was haltet ihr von Arkanes Entscheidung über grafische Einschränkungen bei der Veröffentlichung von Redfall?