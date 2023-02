Redfall sieht im neuen Trailer eher wie Deathloop aus

HQ

Die Tatsache, dass Redfall etwa zur gleichen Zeit wie Back 4 Blood, Evil Dead: The Game und ein paar andere asymmetrische Multiplayer-Spiele angekündigt wurde, ließ viele glauben, dass die Schöpfer von Dishonored, Prey und Deathloop mit ihrem kommenden Titel in die Fußstapfen von Left 4 Dead treten würden. Mehrere Interviews und Trailer haben versucht, deutlich zu machen, dass dies in letzter Zeit nicht der Fall ist, und hier ist ein weiterer klarer Hinweis darauf.

Der heutige Trailer beginnt damit, zu zeigen, wie Redfalls Insel immer schlimmer wird, als die Vampire etwas Zeit haben, sie "neu zu dekorieren" (wer mag heutzutage keine Nachrichten, die mit Blut an Wänden geschrieben werden?), bevor die zweite Hälfte zeigt, wie es aussehen wird, wenn wir anfangen, mit coolen Waffen und Superkräften zurückzuschlagen. All dies vermischte sich mit ziemlich viel Erzählung und Überlieferung, so dass die Vergleiche zu Far Cry 2 und Arkanes jüngsten Titeln viel passender erscheinen als Left 4 Dead.

Was denkst du?