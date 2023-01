Redfall Koop lässt sich von Borderlands, Diablo und Dungeons & Dragons inspirieren

HQ

Das einzige, was wir wirklich über das Veröffentlichungsdatum von Redfall wissen, ist, dass es irgendwann in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 für PC und Xbox Series S / X erscheinen wird, wobei Gerüchte behaupten, dass es gegen Ende dieses Zeitrahmens sein wird. Glücklicherweise scheint es, als ob Arkane Austin bereit ist, mehr über das Spiel zu sprechen, was oft ein gutes Zeichen dafür ist, dass die Dinge ziemlich gut laufen.

In einem neuen Interview mit GamesRadar geben Co-Creative Director Ricardo Bare und Studio Director Harvey Smith Einblicke in ihre kreativen Ideen für den Koop-Aspekt. Bare erklärt, dass sowohl Borderlands als auch Diablo etwas sind, das sie sich für Redfall Inspiration angesehen haben:

"Ich kann mich erinnern, als ich an Deus Ex gearbeitet habe - wir als Gruppe spielten Diablo zusammen, und dann im Laufe der Jahre Diablo 2 zusammen spielten und dann, weißt du, Borderlands und es gibt einfach all diese Spiele, die super Spaß machen, Koop zu spielen, dass, wenn wir nicht an unserer Art von Spiel arbeiten, wir diese Art von Spielen zusammen als Freunde spielen. Und wir dachten: 'Wie können wir unsere Erdnussbutter und Schokolade zusammen haben? Können wir die Art von Spielen machen, die wir mögen, aber irgendwie zusammen spielen?"

Smith hingegen erwähnt stattdessen klassische Dungeons & Dragons und sagt, dass es etwas ist, das das Team hinter Redfall häufig genießt:

"Ich lebe in ständiger Angst, dass die Leute herausfinden werden, dass wir nur D&D-Spieler sind, die denken, dass Videospiele cooler und tiefer sein könnten. D&D ist das beste Koop-Spiel aller Zeiten, und ich denke, die Leute wären schockiert, wenn sie wüssten, wie sehr wir alle D&D als Gruppe zusammen gespielt haben, von Origin Systems über ION Storm bis hin zu Arkane. Ich bin derzeit in drei verschiedenen D&D-Kampagnen und spiele immer noch montagabends mit Ricardo."

Wir müssen sagen, dass es viele schlimmere Orte gibt, an denen man sich für Koop-Inspiration umsehen kann, als Borderlands, Diablo und Dungeons & Dragons. Nehmen wir einfach an, unser Hype-Meter hat gerade einen Schritt nach oben gemacht, was ist mit Ihnen?