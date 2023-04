Redfall hat ein interaktives Abenteuer bekommen

HQ

Bethesda hat gerade etwas auf den Markt gebracht, das sie Take Back Redfall: Interactive Adventure nennen, was ziemlich genau das ist, wonach es sich anhört. Dies ist ein interaktives Spiel, das als Auftakt zu ihrem kommenden Titel Redfall dient (erscheint am 2. Mai für PC und Xbox Series S / X).

Der Zweck des Spiels ist es, Hype und Aufregung rund um das Vampir-Abenteuer zu erzeugen, und indem Sie es abschließen und Ihre Punktzahl einreichen, haben Sie die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Xbox Series X zu gewinnen, die ein auffälliges Design aufweist, das von den Charakteren und der Umgebung des Spiels inspiriert ist. Gehen Sie auf diese Weise, wenn Sie es ausprobieren möchten, die erste Frage, die Sie beantworten müssen, ist:

"Nachdem Sie die Vorräte im Unterschlupf von Basswood wieder aufgefüllt haben, sehen Sie Bellwether-Agenten, die in der Nachbarschaft patrouillieren. Sie sind keine Vampire, aber sie sind auch keine Freunde. Was ist der Plan, Layla?"

Spieler, die in diesen Ländern legale Staatsbürger sind, sind berechtigt, die Xbox Series X zu gewinnen. "Vereinigte Staaten oder District of Columbia, Belgien, Kanada, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Schweden, die Schweiz oder das Vereinigte Königreich". Wirst du das Spiel ausprobieren und die Chance haben, eine exklusive, maßgeschneiderte Konsole zu gewinnen, während du Spaß hast?