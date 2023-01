Redfall-, Forza- und Minecraft-Legenden-Veröffentlichungsdaten kommen bei der Xbox-Präsentation

HQ

Die deutsche Version von Xbox Wire hat enthüllt, dass wir auf der kommenden Xbox und Bethesda Show Ende dieses Monats nicht nur mehr Informationen über neue Spiele erhalten werden, sondern auch solide Veröffentlichungsdaten zu ihnen.

"Developer_Direct werden uns auf erstaunliche Funktionen, umfangreiche Gameplay-Showcases und erstmalige gemeinsame Veröffentlichungstermine für großartige Xbox-Titel konzentrieren, die in den nächsten Monaten erscheinen - darunter The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends und Redfall", heißt es in dem Beitrag. Die englische Version verspricht nur, dass diese Titel in den nächsten Monaten erscheinen werden.

Dies sind vielversprechende Neuigkeiten für Xbox-Besitzer und diejenigen, die Game Pass auf dem PC verwenden, da Microsoft in der Vergangenheit sehr vage über die Veröffentlichungsdaten der großen Hitter von 2023 wie Redfall und das neue Forza Motorsport-Spiel war.

Insbesondere Redfall war bereits mit zahlreichen Verzögerungen konfrontiert, und wir könnten eine Bestätigung des Veröffentlichungsdatums im Mai sehen, das viele Leute online vorhergesagt haben. Leider werden wir nicht mehr über den Start von Starfield erfahren, da Bethesda angekündigt hat, dass das Spiel später eine eigene Show erhalten wird.