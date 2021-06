Redfall ermöglicht Vampirjagd sowohl im Koop- als auch im Einzelspielermodus

Eines der neuen Spiele, die während der E3 angekündigt wurden, war Redfall, entwickelt von Arkane Austin (Dishonored, Prey). Ein CGI-Trailer zeigte uns am Wochenende ein comicartiges Design, Vampire und den Einsatz scheinbar übernatürlicher Kräfte. Obwohl wir die offiziellen Informationen am Sonntag bereits durchgearbeitet haben, wollen wir euch hier in dieser Meldung noch einmal einen ausführlicheren Überblick über die Charaktere und die Spielwelt anbieten.

Redfall ist nicht nur der Name des Spiels, es ist gleichzeitig die Bezeichnung einer Inselstadt in Massachusetts. Wissenschaftler sollen dort in einem Labor Vampire erschaffen haben und weil die bekanntlich keine Sonne vertragen, haben es die beißwütigen Kreaturen irgendwie geschafft, das Sonnenlicht von diesem Ort abzuschirmen. Als die Jagd auf die Menschen begann, wurde die Stadt von der Außenwelt abgeschnitten. Nun sind die Spieler hier gefangen und ihnen bleibt nichts anderes übrig, als sich der Vampirjagd zu verschreiben.

Das Game soll entweder alleine oder mit bis zu drei anderen Vampirjägern gespielt werden können - obwohl der Koop natürlich der Fokus der Bemühungen ist. Jeder Charakter hat unterschiedliche Fähigkeiten, mit denen sie sich gegen die vielen Vampirarten wehren können. Neben den zu groß geratenen Fledermäusen müssen wir auch Kultanhänger bekämpfen.

Hier sind die enthüllten Helden des Spiels:

Jacob Boyer - Er arbeitete als Scharfschütze beim Militär und wurde nach Redfall geschickt, bevor er den Kontakt zu seinen Männern verlor. Jetzt streift er durch die Straßen der Stadt und erledigt alle übernatürlichen Feinde, die er finden kann. Er wird von einem Raben begleitet.

Layla Ellison - Eine Wissenschaftlerin aus Wisconsin, die an der Redfall Technical University Biomedizin studierte. Während ihrer Forschungen kam es zu einem Unfall und anschließend wachte sie mit telekinetischen Kräften und Kopfschmerzen auf.

Devinder Crousley - Ein Influencer, der sich für paranormale Dinge interessiert. Er kam in Redfall an, kurz bevor die ewige Nacht begann und jetzt muss er all seine erlernten Tricks anwenden, um zu überleben - und gleichzeitig alles für seine Follower dokumentieren.

Remi de la Rosa - Eine Elitesoldatin der Navy und Militäringenieurin, die um die Welt gereist ist, um Gutes zu tun. Während der Untersuchung von Redfall sank ihr Schiff, seitdem wird ihre Besatzung vermisst. Remi konnte jedoch überleben und wird nun von einem Roboter begleitet. Sie ist fest entschlossen, die Stadt zu retten.