Redfall erhält eine neue Reihe von Xbox Design Lab-Controller-Optionen

Wenn Sie sich nicht sicher waren, ob Sie sich einen Xbox Design Lab-Controller gönnen sollten, könnte Sie vielleicht eine neue Reihe von Redfall-Optionen überzeugen.

Microsoft hat angekündigt (via Redfall-limited-edition-controllers-xbox-design-lab/" title="Bite Back! Einführung von Redfall Limited Edition Controllern mit Xbox Design Lab" target="_blank">Xbox Wire) fünf Limited Edition-Faceplates für Ihre Controller, die auf "den vier spielbaren Helden Layla Ellison - The Telekinetic Threat; Remi de la Rosa - Die geniale Ingeniera; Devinder Crousley - Der verifizierte Kryptidenjäger; oder Jacob Boyer - Das tote Auge mit dem untoten Auge". Es gibt auch eine fünfte Option namens Bite Back, die als "ein von Vampiren inspirierter Look mit roten Reißzähnen und Seitenkappen, die die Stadt Redfall vor und nach der Vampirinvasion hervorheben" beschrieben wird.

Da es sich um das Xbox Design Lab handelt, können Sie so ziemlich alles nach Ihren Wünschen anpassen, wenn Sie etwas ändern möchten, und es gibt auch eine Auswahl an Batterieklappengravuren, die auf Redfall basieren. Gehen Sie über Redfall-limited-edition?recipeId=9DEDE29C" title="Xbox Design Lab - Make It Yours" target="_blank"> auf diese Weise können Sie Ihren eigenen Controller bauen, oder sehen Sie sich einige Bilder der folgenden Faceplates an.

Redfall erscheint am 2. Mai für PC und Xbox Series S/X und ist ab Tag 1 im Game Pass enthalten.