Redfall erhält ein letztes Update mit Offline-Modus und großen Änderungen

Kurz nachdem Microsoft bestätigt hatte, dass Arkane Austin und drei weitere Xbox-Studios geschlossen werden, erfuhren wir, dass ein massives Update für Redfall geplant war. Die Schließungen lassen uns natürlich glauben, dass wir das Ergebnis dieser Arbeit nie sehen würden, aber das ist zum Glück nicht der Fall.

Arkane Austin verrät, dass das letzte Update von Redfall noch bevorsteht. Uns wird nicht gesagt, wann, aber das Update wird häufig nachgefragte Funktionen wie die Möglichkeit, offline zu spielen, Pausen, wenn man alleine spielt, große Änderungen an den Nachbarschafts- und Nest-Systemen und mehr enthalten.

Ein netter Abschied von Arkane Austin, also danke, und ich hoffe, dass ich eure Namen in Zukunft in den Credits für großartige Spiele sehen werde.