Redfall erfordert, dass du jederzeit online bist

Redfall scheint ein ziemlich einzigartiges Spiel zu sein, das eine Kampagne bietet, die sowohl im Einzelspielermodus als auch im Koop-Modus mit bis zu drei Freunden voll genossen werden kann. Während wir die Notwendigkeit einer Internetverbindung verstehen, während Sie Multiplayer online spielen, stellt sich heraus, dass Sie mit dem Internet verbunden sein müssen, auch wenn Sie alleine sind.

Dies wird in der offiziellen FAQ zu Redfall enthüllt, in der es eindeutig heißt: "Für Einzelspieler und Koop ist eine dauerhafte Online-Verbindung erforderlich".

Während dies für die überwiegende Mehrheit kein Problem ist, wissen wir, dass es Benutzer gibt, die ihr Internet pro Gigabyte bezahlen, und einige bringen ihre Konsolen an Orte ohne Online-Verbindung für Urlaub oder Arbeit. Dies bedeutet auch, dass das Spiel wahrscheinlich an dem Tag, an dem Bethesda und Arkane Austin beschließen, die Server zu trennen, für immer heruntergefahren wird, was hoffentlich sehr lange dauern wird, da Microsoft ziemlich gut darin war, ihre Spiele nicht vorzeitig zu trennen.

