Redfall, Coffee Talk 2 und alles andere, was dem Game Pass für den Rest des Aprils beigetreten ist

Arkanes Redfall scheint seit seiner Enthüllung auf einem holprigen Weg gewesen zu sein, aber es hat sich in den letzten Monaten immer weiter verschlechtert, da die Entwickler darüber gesprochen haben, eine 60-fps-Option für die Xbox-Serie hinzuzufügen und die Anforderung nach dem Start immer online zu entfernen . Dann ist es gut, dass viele von Ihnen in zwei Wochen nicht einmal dafür bezahlen müssen. In der Tat gibt es mehrere Juwelen und erwartete Spiele, die Sie "kostenlos" erhalten.

Microsoft hat die Spiele angekündigt , die den Rest des Aprils und Anfang Mai dem Xbox Game Pass und dem PC Game Pass beitreten werden, und der Spaß beginnt heute mit einem okayen Spiel . Hier ist das gesamte Line-Up:



Minecraft Legends für PC, Konsolen und Cloud heute



Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly für PC, Konsolen und Cloud am 20. April



Medieval Dynasty für Xbox One am 20. April



Homestead Arcana für PC, Xbox Series und Cloud am 21. April



Cassette Beasts für PC am 26. April



BlazBlue: Cross Tag Battle's Special Edition für PC, Konsolen und Cloud am 27. April



The Last Case of Benedict Fox für PC und Konsolen am 27. April



Redfall für PC, Xbox Series und Cloud am 2. Mai



Dann haben wir die schlechte Nachricht, denn einige wirklich coole Spiele werden den Game Pass am 30. April verlassen: