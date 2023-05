HQ

Bethesda hatte damit wirklich alle Hände voll zu tun. In den letzten Monaten schien sich die Besorgnis um Redfall immer weiter auszudehnen, was einen Siedepunkt erreichte, als sich herausstellte, dass das Spiel nicht in der Lage sein würde, 60 fps auf Konsolen zu unterstützen, obwohl es sowohl ausschließlich auf Xbox-Series-Systemen gestartet wurde als auch 60 fps fast der Standard für neue Spiele in dieser Ära der Konsolenhardware sind. Obwohl Arkane einen fantastischen Stammbaum hat und eine narrative Idee geschaffen hat, die auf klassischen Horrormonstern (Vampiren) basiert und Intrigen liefert, gibt es bei diesem Spiel klare rote Fahnen. Aber sollten Sie sich tatsächlich Sorgen um Redfall machen? Ich bin enttäuscht zu sagen... ja.

Arkane Austin war im Allgemeinen sehr, sehr gut darin, Einzelspieler-Videospiele zu entwickeln. Der Entwickler versteht Leveldesign, Gameplay, Erzählung usw. und nutzt seine Talente hier, um Erlebnisse wie Dishonored und Prey zu liefern. Aber mit Redfall haben sie den Ball in jedem einzelnen Bereich eklatant fallen lassen.

In diesem Spiel musst du eine Stadt vor einer vampirischen Belagerung retten. Als einer von vier Charakteren ziehst du dich an und begibst dich in die malerische Stadt und die umliegenden Wälder, um Vampire zu jagen, das Geheimnis zu lüften, wie diese seelenlosen Kreaturen entstanden sind, und dabei einem Haufen gefährdeter Einheimischer zu helfen. Theoretisch gibt es mit diesem Konzept viel zu tun, aber Arkane hat alles in seiner Macht Stehende getan, um das Leben aus der Erzählung zu saugen. Und das liegt daran, dass Redfall eine unglaublich triste Missionsdesignstruktur hat und ein Missionsformat verwendet, das in die frühen 2000er Jahre gehört. Du nimmst nicht nur Missionen an und erfüllst dann eine Reihe von Nebenquests, während du über die Karte zum nächsten Story-Beat reist - wie die meisten Open-World-Spiele. Nein. Hier müssen Sie speziell eine Mission von einem Hub-Standort auswählen, der im Wesentlichen von der offenen Hauptwelt getrennt ist, wobei die Missionen selbst sich wiederholende Aufgaben sind, die sich entweder darum drehen, einen Gegenstand oder eine Information zu finden oder einfach einen bestimmten Vampir zu töten. Was Sie in den ersten 30 Minuten von Redfall sehen, ist so ziemlich das, was Sie für den Rest des Spiels vom Standpunkt des Missionsdesigns aus erhalten.

Aber zumindest die offene Welt und die Nebenquests machen das wieder wett, oder? Sie tun es nicht. Die Nebenquests verwenden so ziemlich genau das gleiche Missionsformat wie die Hauptmissionen, und die offene Welt selbst ist ein hohler und flacher Albtraum. Wenn du die Welt von Redfall erkundest, kann die Mehrheit der Gebäude, auf die du stößt, nicht betreten werden, und diejenigen, die zugänglich sind, haben normalerweise nichts Interessantes an sich. Wenn es keine Mission gibt, die dich zu einem Gebäude führt, dann ist dieses Gebäude deine Aufmerksamkeit absolut nicht wert, es sei denn, du behandelst das Finden von Überlieferungsextrakten und das manuelle Aufsammeln von Müll (wie Zangen, Klebeband, Draht usw.) als lustiges Element des Gameplays. Bevor Sie eine Vermutung darüber anstellen, wofür dieser Müll verwendet wird, lassen Sie mich das gleich schließen und sagen, dass Redfall keinerlei Crafting- oder Ausrüstungs-Upgrade-Elemente hat und der "Müll" einfach automatisch in eine Währung umgewandelt wird, wenn er abgeholt wird, mit der Sie Gegenstände aus einer sehr kleinen Sammlung von Händlern kaufen können.

Eine der größten sekundären Mechaniken des Spiels ist das Finden und Sichern von Safehouses, bei denen es sich im Wesentlichen um Bunker handelt, zu denen Sie schnell reisen können, um sich von Vampiren zu erholen. Jeder Safehouse wird auf die gleiche Weise entsperrt, indem er gelben Drähten zu einem Generator folgt, der aktiviert werden muss. Sobald das erledigt ist und du die Safehouse betrittst, kannst du die erste von zwei Nebenmissionen starten, die sich darum drehen, die lokale Vampirbedrohung zu reduzieren, auch wenn es danach keinen merklichen Unterschied gibt. Während das erste eines von etwa vier verschiedenen Zielen sein kann, besteht die zweite Mission immer darin, einen etwas mächtigeren Vampir zu töten, um einen Schädel zu erhalten, der in bestimmten Fällen in der Haupterzählung verwendet wird. Und weil es auf der ganzen Welt außer diesen Safehouses sehr wenig zu tun gibt, gewöhnen Sie sich am besten daran, 15+ dieser Dinge zu tun, wenn der Abspann läuft. Wenn Sie ein Problem mit Ubisoft und der Verwendung von "Standpunkten" haben, wird diese Mechanik sehr schnell sehr langweilig. Es gibt auch Vampire Nests, in die man sich begeben kann, aber diese unterscheiden sich im Allgemeinen nicht sehr davon, in der offenen Welt zu sein und Vampire zu töten, wie man es normalerweise tut.

Wie auch immer, lassen Sie uns über die Gegnervielfalt sprechen, denn einer der Schlüsselfaktoren von Redfall sind seine Vampire. Im Laufe meiner Zeit mit dem Spiel stieß ich auf etwa fünf verschiedene Vampir-Gegnertypen, und jeder von ihnen ging trotz seiner einzigartigen Gameplay-Elemente auf die gleiche Weise an den Kampf heran: Sie rannten in einer geraden Linie auf mich zu. Sicher, der Angler greift und zieht dich gelegentlich hinein, und der Shroud schränkt die Sicht stark ein, aber wenn es darum geht, tatsächlich schädliche Schläge zu landen, scheinen sich die Vampire wie ein Schwarmgeist zu verhalten und wie hirnlose Drohnen anzugreifen. Es gibt mindestens ein paar andere Gegnertypen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, einschließlich menschlicher Fraktionen, die verschiedene Waffentypen verwenden, um anzugreifen, sowie explosive Bloodbags und ein paar andere makabre Typen, aber wenn Sie gegen einen der sehr vorhersehbaren Vampire gekämpft haben, dann haben Sie einen Crashkurs darüber erlebt, wie jeder andere Feind angreifen wird: indem Sie ohne Pause kopfüber auf Sie zulaufen. Es nimmt wirklich die Freude aus dem Kampf und legt jede Menge Wert auf die Charaktere und die Wahl der Ausrüstung.

Dies ist jedoch auch nicht die rettende Gnade, die es sein muss. Die Charaktere zeichnen sich ausschließlich durch drei einzigartige Fähigkeiten aus, aber keine dieser Fähigkeiten wirkt in der Praxis so effektiv und ist daher letztendlich nicht so wichtig. Und was die Loadout-Optionen betrifft, so können Sie drei einzigartige Waffen auswählen, die Sie gleichzeitig ausrüsten möchten, sowie eine Vampir-Relikt- und Vampirblut-Option, um die Spielweise eines Charakters leicht zu verändern, wobei jede durch eine Seltenheitsfarbe definiert wird, die dem Spiel ein bizarres und unerfülltes Beutesystem hinzufügt. Der Haken ist, dass all dies vom Fortschritt von Redfall beeinflusst wird, bei dem die Feinde stärker werden, wenn Sie im Spiel aufsteigen, aber da es keine Optionen zum Aufrüsten der Ausrüstung gibt, sind Sie tatsächlich gezwungen, die Waffen zu wechseln, während die Geschichte ohne wirklichen Grund voranschreitet. Es ist im Wesentlichen ein etwas einzigartiger Ansatz für die Haltbarkeit von Waffen, da Waffen zwar nicht kaputt gehen, aber umso weniger effektiv werden, je unterstufiger sie sind, was bedeutet, dass Sie sich von ihnen entfernen müssen. Es ist eine unbefriedigende und frustrierende Spielmechanik.

Und das Levelsystem wird nicht einmal durch die Vorteile gespeichert, die Sie erwerben können, um jeden Charakter zu verbessern, da keiner so effektiv ist und die Spielweise eines Charakters nicht drastisch verändert. Wenn man an die großartigen Fähigkeitsbäume denkt, die in Spielen wie Borderlands 2 zu finden sind, wo verschiedene Perk-Kombinationen die Art und Weise, wie sich ein Charakter verhält, stark beeinflussen, haben sie in Redfall kaum einen Einfluss, was bedeutet, dass es hier in Form von Buildcrafting sehr wenig zu schätzen gibt. Zugegeben, es gibt kein Endspiel, daher ist es keine große Sache, dass das Buildcrafting miserabel ist. Sobald der Abspann läuft, war's das. Starten Sie das Spiel entweder auf einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad oder mit einem neuen Charakter neu. Es gibt keine weiteren Aktivitäten zum Freischalten und Erkunden, und wenn man bedenkt, dass ich es geschafft habe, das Spiel alleine auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad aus den Toren zu schlagen und alles zu tun, was ich innerhalb von weniger als neun Stunden tun konnte, gibt es nicht einmal viel zu schätzen in Form von Inhalten.

Für mich fühlt sich Redfall wie ein Spiel an, für das Arkane eine ganz bestimmte Idee hatte, und im Laufe der Zeit ging der Wunsch, ernsthafte kooperative Spielelemente einzuführen, letztendlich auf Kosten so ziemlich jedes anderen Teils des Spiels. Denn während Sie mit Freunden spielen können - und ja, das wird die Welt ein bisschen weniger eintönig machen -, ist dies kein Spiel, das Koop-Unterstützung benötigt, und Arkane hat nicht marginal genug getan, um ein fesselndes Erlebnis zu schaffen, das die Spieler in, allein oder in einer Gruppe anzieht. Ich bin der festen Überzeugung, dass dies ein besserer Titel gewesen wäre, wenn es sich um einen Einzelspieler-Modus gehandelt hätte, und der Spieler hätte seinen Charakter zu etwas ausbauen können, das die Fähigkeiten der vier derzeit verfügbaren Charaktere kombiniert, denn so wie es aussieht, sind es keine sehr faszinierenden Individuen, und ihre Einzigartigkeit ist so begrenzt, dass sie das Gameplay kaum beeinflusst.

Wenn man all dies mit der Tatsache in Einklang bringt, dass Arkanes Reaktion auf den Schwierigkeitsgrad in Redfall einfach darin zu bestehen scheint, mehr drohnenähnliche Feinde auf Sie zu werfen, und wie die Karte und der Kompass so kontraintuitiv und veraltet sind, dass es mich manchmal tatsächlich wütend macht (obwohl Sie ein Missionsziel haben, auf das Sie zusteuern müssen, müssen Sie manuell eine Markierung auf der Karte platzieren, wenn Sie eine Richtungsmarkierung auf dem Kompass in Ihrem HUD haben möchten), Es gibt vieles, was Redfall nicht gut macht. Aber bevor wir uns verabschieden, lassen Sie uns über den Elefanten im Raum sprechen: die Leistung.

Gamer mögen es nicht, wenn ein Titel beim Start schlecht optimiert ist, und Redfall könnte für viele Leute nur der letzte Strohhalm sein. Auf dem PC (mit meinem Rig, das einen i9-11900KF der 11. Generation, RTX 3090 und genug DDR4-RAM unterstützte, um zum Mond und zurück zu fliegen) lieferte Redfall Höchstwerte von 115 fps in den abgesperrten Hub-Bereichen und dann Tiefstwerte von 25 fps in den aufgebauten Open-World-Städten. Trotz dieser miserablen Bildraten litt das Spiel auch unter Texturen, harten Abstürzen, fehlerhaften Feinden und T-posierenden NPCs, und das alles zusätzlich zu einer Bewegungssuite, die Sie während des Spiels bekämpft und das Durchqueren der vertikalen Teile der Karte frustrierend macht. Ich kann nur empfehlen, als Layla zu spielen, denn ihre Fähigkeit zum Sprung Lift ist eine großartige Lösung, um Klippen und Wände zu erklimmen, die sonst unmöglich zu überqueren wären. Ich persönlich habe die Xbox-Serienversionen dieses Spiels noch nicht erlebt, aber was ich von der PC-Edition gesehen habe, ist manchmal schockierend, und ich frage mich, wie das Spiel überhaupt auf einer Series S-Konsole startet.

Redfall ist eine riesige Enttäuschung, da es Teile dieses Spiels gibt, die immer noch Ähnlichkeiten mit dieser Arkane-Brillanz aufweisen. Die Karte hat Potenzial, es gibt einfach nichts zu tun, und die Geschichte liefert manchmal Intrigen und zeigt, dass das Kleinstadt-Amerika-trifft-Vampir-Konzept immer noch sehr lebendig und gesund ist. Aber dieses Spiel ist manchmal eine absolute Katastrophe. Es tut sehr wenig, um Sie dazu zu bringen, weiter zu spielen, und selbst wenn Sie etwas finden, das Sie genießen können, tut die schreckliche und geradezu schändliche Leistung alles, um diese Leidenschaft in Ihnen zu töten. Ich bin froh, dass Redfall hier ist, denn jetzt kann Arkane diesen Albtraum hinter sich lassen und sich darauf konzentrieren, wieder auf den richtigen Weg zu kommen, um etwas zu liefern, das ihren Talenten viel besser entspricht.