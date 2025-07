Reden wir über Drogen in Videospielen (Vol. 1)

HQ

Vielleicht beschäftige ich mich mit einem zu heiklen Thema, aber der Sommer wird heiß und ich wollte schon lange darüber nachdenken, wie Spiele, wie jede Kunstform, ein Spiegelbild der Gesellschaft sind, in die sie hineingeboren werden, mehr oder weniger deformiert. In ihnen gießen wir unsere Sehnsüchte nach Flucht, Gefühle wie Liebe, Einsamkeit, Hass, Begierde... Und durch ihre Geschichten und vor allem durch ihre Spielmechanik können wir Situationen erleben, die in der realen Welt unmöglich (oder nicht ratsam) zu reproduzieren wären. Und hier habe ich eine Reflexion über eine höchst unwahrscheinliche Paarung formuliert: Drogen und Videospiele.

Nein, dieser Text ist keine Liste von Spielen, in denen ein schnurrbärtiger Klempner einen mysteriösen Pilz isst, der ihm Superkräfte verleiht, sondern eine sichere Reise durch mehrere Beispiele von Spielen, die auf die eine oder andere Weise Drogen als Thema in ihrer Geschichte, als interaktives Objekt oder als Kern ihres Spiels eingeführt haben. Sie alle bieten eine andere Sicht auf diese Praxis, die in der realen Welt auf eine ganz andere Art und Weise erlebt wird als Spiele. Ist es richtig, seinen Konsum zu mythologisieren? Ist es besser, es zu vermeiden? Oder ist es vielleicht besser, es als Funktion eines größeren Erlebnisses zu integrieren und dem Spieler genügend Werkzeuge an die Hand zu geben, um freiwillig auf diese Funktion zu verzichten? Große Fragen, nicht so einfache Antworten. Ich bin ein Videospieler, aber ich bin auch ein Elternteil, und in diesem Artikel werde ich über verschiedene Arten des Umgangs mit Drogen in Videospielen nachdenken und dabei einige großartige Spiele empfehlen, die Ihre Aufmerksamkeit wert sein könnten.

Super Mario und der Pilz: Die älteste urbane Legende in Videospielen entlarvt

Es ist schwierig, über Videospiele zu sprechen, ohne auf Zehenspitzen an ihrer bekanntesten Figur vorbeizugehen, die auch eine Zeit lang mit Drogen in Verbindung gebracht wurde, um zu verhindern, dass Kinder auf Bildschirmen süchtig werden. Wir müssen etwa 30 Jahre in der Zeit zurückgehen, um uns an die Kampagnen von Elternverbänden zu erinnern, die dazu aufriefen, Videospiele und ihren pummeligen Helden mit der roten Mütze von den Kindern fernzuhalten. Konsum von halluzinogenen Pilzen? Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es war auch keine Anspielung auf die Pilze und Kuchen, die Alice, die Protagonistin von Alice in Wonderland, nahm, um ihre Größe zu ändern.

Der Pilz, der aussieht wie Amanita muscaria, ist nur ein einfaches Gerät, das Mr. Miyamoto damals mit Fantasie- und Märchenwelten in Verbindung brachte, und keine Anspielung auf eine halluzinogene Spezies aus der realen Welt. Mario isst Pilze, da es sich um Äpfel, Steine oder andere Gegenstände handeln könnte. Das ist alles.

Tut mir leid, Mama, aber deine Theorie eines drogenabhängigen Super Mario im Jahr 1990 ist nicht stichhaltig.

Die Frivolität des modernen Fallout und The Elder Scrolls: Alle Vorteile, keine Konsequenzen.

Ich muss die Überschrift erklären, weil Fallout, wie wir alle wissen, viel mehr ist als das, was Bethesda uns seit Fallout 3 anbietet. Obwohl in seinem Universum immer noch die gleichen Substanzen in allen Spielen (Buffout, Jet, Mentats, Psycho, X-Cell usw.) eingenommen werden, war ihr Gebrauch in den Black Isle Spielen viel mehr durch Risiko-Belohnung gekennzeichnet. Zum Beispiel ist die Sucht nach Jet (eine Droge, die deinen Schaden im Kampf dramatisch verbessert) in Fallout 2 fast unheilbar, aber kaum ein leichtes Ärgernis in Fallout 3 und Fallout 4, wo sie leicht "geheilt" werden kann. Es ist diese Straflosigkeit, die das Konzept der Drogen in einem Spiel von einem letzten Ausweg zu einem weiteren Konsumgut verwischt.

Die Nuance ist, dass der Konsum von Drogen im Fallout -Universum für den Charakter oft eher vorteilhaft als schädlich ist, so dass die Botschaft dort verworrener sein kann. Natürlich wollen wir auch niemandem vorschreiben, wie wir die nukleare Postapokalypse zu überleben haben, oder?

Wenn man mit den Folgen leben muss: We Happy Few und die Grauzone

Es gibt viele dystopische Spiele, aber nur wenige, die die Grauzone des Halluzinogenkonsums (freiwillig oder passend) erforschen wie Compulsion Games ' fettgedruckter Titel, We Happy Few. Drogen hören auf, ein zweitrangiges Konzept zu sein, um das Zentrum der Erzählung des Spiels einzunehmen, in dem eine Droge namens Joy (ein wiederkehrender Name für Drogen in Spielen, wie wir später sehen werden) dich in einem Zustand künstlicher "Freude" hält, den Verlust deiner Kinder durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg zu vergessen.

Die Szenerie von We Happy Few, Wellington Wells zeigt uns die zwei Seiten der Medaille zwischen denen, die sich selbst täuschen, indem sie Joy nehmen (obwohl sie eigentlich keine andere Wahl haben), die im bunten Bezirk Hamlyn Village leben, und den Ausgestoßenen, die sich dafür entschieden haben, ihren Verlust nicht zu vergessen oder sich ohne Joy im Garden District zu stellen. Obwohl es sich eindeutig um zwei unterschiedliche Kollektive handelt, erforscht das Spiel die Grautöne zwischen den beiden; Diejenigen, die zuerst an den Rand gedrängt wurden und nun versuchen, um jeden Preis Joy zu bekommen, und diejenigen, die sich in der Falle der autoritärenHamlyn Village Regierung wiederfinden und dabei ihre eigene Identität verlieren, während sie sich der tödlichen Autorität der Droge unterwerfen.

Ja, We Happy Few ist ein seltsamer Titel und er ist nicht perfekt, aber er führt ein paar Reflexionen darüber ein, wie der Konsum die Existenz des Süchtigen dominiert, und entlarvt ihn auf eine Weise, die nur durch Videospiele möglich wäre.

Wenn das Spielsystem das eigentliche Problem vermenschlicht: Der Umgang mit Alkoholismus in Disco Elysium

Rollenspiele sind ein perfekter Rahmen, um das Konzept von Substanzen zu erforschen, die den Organismus in irgendeiner Weise verändern. Wenn wir früher über die "freudige" Straflosigkeit von Fallout gesprochen haben, so gehen wir jetzt von der Grundlage einer Figur aus, deren Sucht sowohl Möglichkeiten hinzufügt als auch abnimmt und so eine einzigartige Erzählung schafft. "Harry" Du Bois hält von Anfang an einen inneren Monolog aufrecht, der mehr als eine Anspielung auf den Kriminalfilm noir ist, sondern eine Reflexion seiner eigenen Delirium Tremens, provoziert durch ein Leben voller Alkohol und Drogen.

Harrys Terrible Tie, eine Reflexion dieser Alkoholsucht, ist diejenige, die ihn mit Gedanken und Paranoias bekannt macht, die sein körperliches Erscheinungsbild verunstalten, was natürlich eine Möglichkeit ist, uns den Verfall seines Geistes zu zeigen. Die Geschichte des Protagonisten in Disco Elysium ist die eines Mannes, der durch seine Exzesse gebrochen ist und einen letzten Moment der Erlösung sucht, und allein dafür lohnt es sich, sie zu spielen.

Das, und es ist eines der besten cRPGs der jüngeren Geschichte.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie das Thema Drogen und Sucht in Videospielen behandelt wird. Wie Sie sich vorstellen können, haben wir viele weitere beachtenswerte Beispiele ausgelassen, die wir in einem zweiten Teil veröffentlichen werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass es eine gibt, die aufgenommen werden sollte und die wir vielleicht übersehen haben, zögern Sie nicht, uns den Titel in den Kommentaren zu hinterlassen.