Reddit verklagt Australien wegen eines nationalen Social-Media-Verbots für Minderjährige

Reddit hat eine Klage beim Obersten Gerichtshof Australiens eingereicht, um das neue landesweite Verbot des Zugangs zu sozialen Medien für Personen unter 16 Jahren aufzuheben. Das Unternehmen argumentiert, das Gesetz verstoße gegen den implizierten verfassungsrechtlichen Schutz freier politischer Kommunikation und sagt, Reddit solle nach dem Gesetz nicht als Social-Media-Plattform gelten.

Die Herausforderung kommt nur zwei Tage nach Inkrafttreten des weltweit ersten Verbots. Es ist die zweite rechtliche Klage gegen das Gesetz, aber Reddits Beteiligung als großes US-amerikanisches Technologieunternehmen mit einem Marktwert von etwa 44 Milliarden Dollar erhöht die Einsätze und Ressourcen im Kampf erheblich.

Die australische Regierung wies Reddits Behauptungen zurück

Die australische Regierung wies die Behauptungen von Reddit zurück und erklärte, das Gesetz solle Kinder vor Online-Schäden schützen. Kommunikationsministerin Anika Wells sagte, die Regierung "stehe zu den Eltern, nicht zu den Plattformen", während Gesundheitsminister Mark Butler Reddits Klage mit Taktiken verglich, die einst von der Tabakindustrie angewandt wurden.

Social-Media-Unternehmen wie Reddit, Instagram, YouTube und TikTok sind nun verpflichtet, minderjährige Nutzer zu sperren oder mit Geldstrafen von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar zu rechnen. Sie sagen, sie verlassen sich auf Werkzeuge wie Altersbegrenzungssysteme und selfiebasierte Altersschätzungen, um dies zu erfüllen.

Reddit entgegnet, dass das Gesetz "ernsthafte Datenschutz- und politische Meinungsäußerungsprobleme" darstellt und dass das Verbot von jugendlichen Online-Diskussionen die demokratische Teilhabe untergräbt. Das Unternehmen wies darauf hin, dass die heutigen unter 16-Jährigen bald Wähler sein werden und dass die Einschränkung ihres Zugangs zu politischem Dialog ihre Fähigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen, beeinträchtigen könnte.