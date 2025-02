Reddit plant, noch in diesem Jahr eine Paywall einzuführen

HQ

In einigen sogenannten Subreddits könnten die Inhalte später in diesem Jahr hinter einer Paywall gesperrt sein. Dies geht aus der Sicht des CEO des Unternehmens, Steve Huffman, hervor, der nach dem letzten Quartalsbericht ein AMA abhielt und enthüllte, dass einige Teile der Plattform bald hinter einer Paywall gesperrt sein könnten. Details darüber, wie dies umgesetzt werden soll, sind noch nicht klar oder inwiefern Subreddits betroffen sein könnten. Reddit bietet bereits ein Abonnement für diejenigen an, die Werbung vermeiden möchten, das auch Zugang zu einer exklusiven Lounge bietet.

"Es ist gerade ein Work in Progress, also wird einer kommen. Bezahlte Subreddits? Ja, ich bestätige, dass sie auf der Liste stehen."

Aber dieses neue angebliche Abonnement könnte noch einen Schritt weiter gehen. Es bleibt abzuwarten, wie die Nutzer von Reddit auf diese Pläne reagieren werden und wie sie sich auf die Plattform als Ganzes auswirken werden.

Nutzen Sie Reddit heute häufig und werden Sie auch dann weitermachen, wenn eine Paywall eingeführt wird?