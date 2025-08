Reddit könnte die nächste große Suchmaschine werden

HQ

Reddit teilt die Ambitionen, die nächste Top-Suchmaschine zu werden. Bereits jetzt nutzen Millionen von Menschen Reddit als Online-Forum, um Feedback und Hilfe von echten Nutzern zu erhalten, und bei vielen Google-Suchanfragen wird heutzutage das Wort "Reddit" nach einem Suchbegriff platziert, um eine echte Diskussion und Antwort zu gewährleisten.

In einer neuen Notiz an die Investoren schreibt Reddit-CEO Steve Huffman, dass Reddit "seine Ressourcen auf die Bereiche konzentriert, die Ergebnisse für unsere dringendsten Bedürfnisse erzielen", wozu auch gehört, "Reddit zu einer bevorzugten Suchmaschine zu machen".

"Jede Woche kommen Hunderte von Millionen Menschen zu Reddit, um Rat zu suchen, und wir verwandeln mehr von dieser Absicht in aktive Nutzer der nativen Suche von Reddit." Huffman fuhr fort. Reddit Answers wird weltweit ausgeweitet und wird so zu einer Kernfunktion in der Suche.

Selbst wenn das Hinzufügen von Reddit zu Ihren Suchanfragen menschliche Ergebnisse liefert, verwenden viele Menschen immer noch Google und seine neue KI für ihre Antworten, was bedeutet, dass Reddit den nächsten Schritt nach oben machen möchte.

