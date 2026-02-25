Reddit belegte eine Geldstrafe von 14,5 Millionen Pfund für die unregelmäßige Altersprüfung der Nutzer

HQ

Die Social-Media-Plattform Reddit wurde vom UK Information Commissioner's Office (ICO) bestraft, weil es Nutzer nicht aggressiv genug altersüberprüft hat. Nach Juli 2025, als Alterskontrollen für bestimmte Websites von der britischen Regierung gesetzlich eingeführt wurden, führte Reddit Alterskontrollen für seine Nutzer durch. Die Geldstrafe, die sich jedoch auf 14,5 Millionen Pfund (19,6 Millionen US-Dollar) bezieht, basiert jedoch auf Erkenntnissen, die vor dieser Einführung getroffen wurden.

"Unsere Untersuchung ergab, dass Reddit keinen robusten Alterskontrollmechanismus angewandt hat und daher keine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern unter 13 Jahren hatte... Diese Fehler führten dazu, dass Reddit Kinderdaten unrechtmäßig nutzte und sie potenziell unangemessenen und schädlichen Inhalten aussetzte", heißt es in der Pressemitteilung des ICO (über ArsTechnica).

Reddit wird gegen die Geldstrafe Berufung einlegen und im Gegenzug das ICO dafür kritisieren, dass es mehr private Informationen sammelt. "Reddit verlangt nicht, dass Nutzer Informationen über ihre Identität teilen, unabhängig vom Alter, weil wir uns tief für ihre Privatsphäre und Sicherheit einsetzen", sagte Reddit in einer Stellungnahme. "Die Beharrlichkeit des ICO, mehr private Informationen über jeden britischen Nutzer zu sammeln, ist kontraintuitiv und steht im Widerspruch zu unserem starken Glauben an die Online-Privatsphäre und Sicherheit unserer Nutzer. Wir beabsichtigen, gegen die Entscheidung des ICO Berufung einzulegen."

Obwohl Reddit bereits Maßnahmen ergriffen hat, um sicherzustellen, dass Nutzer, die alle Erwachseneninhalte auf der Seite ansehen, über 18 Jahre alt sind, ist das ICO der Meinung, dass die sozialen Medien mit diesen Überprüfungen noch weiter gehen sollten. "Das ICO informierte Reddit, dass die Abhängigkeit von Selbsterklärung Risiken für Kinder birgt, da sie leicht zu umgehen ist. Die Regulierungsbehörde überprüft die Verarbeitung persönlicher Kinderdaten durch Reddit weiterhin im Rahmen laufender Arbeiten, die sich auf Online-Plattformen konzentrieren, die hauptsächlich auf Selbsterklärung setzen – ein Schwerpunkt des ICO, wie im Fortschrittsbericht für Kinder im Dezember 2025 festgelegt ", heißt es im Bericht des ICO.

Wo stehst du in dieser ICO-vs-Reddit-Debatte?