HQ

Ich habe nur eine relativ begrenzte Erfahrung mit Roguelike-Spielen. Abgesehen von Hades und seiner Fortsetzung war es in der Andersson-Familie kein sehr beliebtes Genre. Trotzdem macht es immer Spaß, Herausforderungen zu haben und etwas Neues auszuprobieren. Als ich am Mittwoch nach Hause kam, installierte ich Redacted auf meiner Xbox und habe mich seitdem durch den neuen Titel von Striking Distance Studios gekämpft. Hat es das Studio geschafft, sich mit Hades oder Dead Cells zu messen? Ich denke, wir müssen es einfach herausfinden.

Redacted spielt in der Welt von The Callisto Protocol, genauer gesagt in dem Gefängnis, in dem der Protagonist des letztgenannten Titels einen massiven biochemischen Ausbruch überleben muss, der dazu geführt hat, dass die Gefangenen verrückt geworden sind und mutieren. Die gleiche Prämisse gilt jetzt, aber hier schlüpfst du in die Rolle eines der Sicherheitsleute, die nun ihr gesamtes Arsenal einsetzen müssen, um lebend vom Planeten zu kommen. Doch abgesehen von der gleichen Prämisse und dem ähnlichen Ausgangspunkt unterscheiden sich die Spielerlebnisse deutlich und bieten zwei völlig unterschiedliche Abenteuer. Sie müssen also keine Erfahrung mit beiden Spielen haben, um den Inhalt zu schätzen. Auf der einen Seite wird The Callisto Protocol als Horrorspiel präsentiert, aber es scheint, dass Striking Distance Studios diesen Ansatz des oben genannten Titels nun vollständig aufgegeben hat, um etwas Neues in Form dieses Roguelike zu schaffen.

Fans des Genres werden die Prämisse von Redacted erkennen. Genau wie zum Beispiel in Hades basiert das Spiel darauf, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Auf dem Weg dorthin begegnest du mehreren Prüfungen in Form von verschiedenen Feinden und Bossen, die dir immer wieder das Leben schwer machen werden. Du wirst sterben, viele Male, während du mit jedem Versuch stärker und stärker wirst. Das Layout selbst erinnert auch sehr an Hades, wenn du also das Abenteuer von Supergiant durch die Unterwelt magst, besteht eine gute Chance, dass du auch Redacted zu schätzen weißt.

Werbung:

Aber ich will ehrlich sein. Die erste Stunde, oder besser gesagt, Stunden nach Beginn des Abenteuers, fand ich es überhaupt nicht lustig. Ich fühlte mich sehr überwältigt von all den Komponenten, all den Währungen, Systemen und sogar der Steuerung selbst, die sich sehr von den traditionelleren Steuerelementen des Genres unterschied. Ich bin viele Male gestorben und das ist an sich nicht unbedingt etwas Schlechtes. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass unglaublich viel auf einmal auf mich einprasselte und ich nicht wirklich eine Chance bekam, zu lernen und mich an all die verschiedenen Funktionen zu gewöhnen. Kurz gesagt, der Anstieg war riesig, aber man sollte gleichzeitig seine schnellste Zeit laufen, ohne vor lauter Erschöpfung in Ohnmacht zu fallen. Ein perfektes Beispiel dafür, was ich meine, kann man erhalten, wenn man sich nur das Display ansieht. Es gibt eine unglaubliche Menge an Informationen, aber das Spiel erklärt oder klärt nie wirklich, wofür sie verwendet werden oder wie sie gesammelt werden. Vieles bleibt Ihnen überlassen, selbst zu versuchen, die Antworten zu finden, was in den verschiedenen Menüs leider nicht ganz einfach ist. Es ist ein wiederkehrendes Thema, das sich durch das gesamte Erlebnis zieht.

Aber es wird noch besser. Obwohl der Anfang ein riesiger harter Kampf ist, der wirklich unerbittlich ist, lässt man sich darauf ein. Auch wenn zum Beispiel die Steuerung anders ist, kann ich es immer noch nachvollziehen, dass sie sich entschieden haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Am Ende fühlte sich die Steuerung so natürlich an wie alle anderen aus dem Genre und während man seine Fähigkeiten entwickelte, wurde das Erlebnis immer besser. Sicher, manche Dinge lassen noch zu wünschen übrig. Zum Beispiel gibt es keine Signale, wie viel Abklingzeit man für sein Ausweichen hat, was meiner Meinung nach eines der wichtigsten Merkmale des Genres ist. Es wäre hilfreich gewesen, wenn das Spiel Informationen darüber gegeben hätte, wann man die Funktion nutzen kann, da man sich jetzt ausschließlich auf seine eigene Intuition oder die Fähigkeit verlassen muss, einen Knopf zu spammen, bis etwas passiert.

Striking Distance Studios hat sich viel Mühe gegeben, dem Spieler die Bedingungen zu geben, um jede Runde einzigartig zu machen. Dir steht ein breites Arsenal an verschiedenen Waffensets zur Verfügung, und das Spiel ermutigt dich, dich nicht nur auf ein paar Favoriten zu beschränken, sondern belohnt dich, wenn du neue Dinge ausprobierst. Für jemanden, der dazu neigt, sich auf bestimmte Waffen und Spielstile festzulegen, war es erfrischend, motiviert zu sein, bei jedem Durchlauf neue Wege auszuprobieren.

Werbung:

Im Gegensatz zu The Callisto Protocol, das grafisch ein realistischeres Bild liefert, hat sich Redacted stilistisch für einen völlig anderen Weg entschieden. Ich kann definitiv einige Ähnlichkeiten zwischen den beiden erkennen, wenn es um die Umgebungen geht, aber wo der vorherige Titel auf eine dunkle und düstere Atmosphäre setzte, sieht Redacted bunter, cartoonartiger aus und erinnert eher an ein Comicbuch. Das Gefühl, das das Spiel vermitteln will, ist ein unglaublicher Kontrast zum Vorgänger des Entwicklers, aber gleichzeitig war nie die Rede davon, das gleiche Thema weiterzuführen, auch wenn das Spiel in der gleichen Welt spielt. Zudem wurde ein rockiger Soundtrack gewählt, der ebenfalls zum Thema passt. Im Großen und Ganzen gefällt mir die Wahl der Richtung, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mir mehr Abwechslung bei der Farbwahl und der Umgebung als Ganzes gewünscht hätte. Aber an und für sich ist es nichts, was sich von ähnlichen Titeln des Genres abhebt.

Ich wünschte jedoch, es hätte eine tiefere Handlung gegeben, auf der man aufbauen könnte, oder zumindest ein klareres Warum. Ich glaube, ich war verwöhnt von meiner früheren Erfahrung mit Hades, wo es von Anfang bis Ende einen klaren roten Faden gab, warum man immer wieder zurückkam. Es gab auch ein beständiges Gefühl des Fortschritts, was ich persönlich für diese Art von Spiel sehr wichtig finde. Hier wünschte ich, der Entwickler hätte sich mehr Mühe gegeben, das kleine Extra für das Erlebnis zu machen, denn am Ende fällt es leider flach. Aber noch einmal - ich stütze mich dabei nach meinen eigenen Vorlieben.

Um meine Erfahrung zusammenzufassen, könnte man sagen, dass sie sowohl hoch als auch niedrig war. Der dumpfe Start legte die Messlatte niedrig, und dann wurde mir langsam aber sicher klar, dass es tatsächlich noch Spaß machen könnte. Insgesamt hatte ich Spaß, aber während ich gespielt habe, habe ich auch nach dem kleinen Extra gefragt. Ist das revolutionär für das Genre? Leider nicht. Redacted schafft es auf jeden Fall, zu unterhalten, aber es erreicht nicht ganz das gleiche Niveau wie Hades oder Dead Cells. Nichtsdestotrotz ist es kein schlechtes Spiel und ich denke, viele können die neue Richtung des Entwicklers zu schätzen wissen. Aber für mich persönlich gab es mehr zu wünschen übrig.