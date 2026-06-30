Red steht vor überlebender Elternschaft im The Angry Birds Movie 3 Trailer

Fans von Videospielen werden bald mit einer weiteren großen Filmadaption verwöhnt, da die etablierte Animationsfilmreihe The Angry Birds bald um ein drittes Hauptkapitel erweitert wird.

Einfach bekannt als The Angry Birds Movie 3, knüpft dieser Film die Ereignisse der vorherigen Kapitel auf und zeigt den Protagonisten Red, der nun der Herausforderung gegenübersteht, ein Vollzeitvater zu sein, der einen kleinen Vogeljungen großzieht, der ehrlich gesagt ein Monster ist. Uns wird gesagt, dass dies letztlich Reds "größte Herausforderung" sein wird.

Die Kinopremiere feiert in dieser Feiertagszeit am 23. Dezember The Angry Birds Movie 3 und bietet eine wahnsinnig vielschichtige Besetzung, darunter Stars wie Jason Sudeikis und Josh Gad, aber auch eine breite Palette weiterer Künstler, darunter Emma Myers, Rachel Bloom, Walker Scobell, Danny McBride, Marcello Hernandez, Tim Robinson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, MrBeast, Salish Matter. Psalm West, Sam Richardson, James Austin Johnson, Lily James und Keke Palmer.

Sehen Sie sich unten den neuesten Trailer zum Film an.