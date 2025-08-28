Als Mitte der 80er Jahre Robert E. Howards schwertschwingendes Comic-Universum verfilmt wurde, stand Red Sonja wie Conan der Barbar natürlich im Mittelpunkt und ich erinnere mich noch gut daran, wie traurig ich von "Conan III" enttäuscht war, der sich um Sonjas Rache drehte und in dem eine rotgesichtige Brigitte Nielsen in einem Kalbsleder-BH herumsprang und in einem Spiel pfiff, das man am besten als einen der die schlechtesten Filme aller Zeiten. Als es an der Zeit war, dass Red Sonja außerhalb seines Heimatlandes veröffentlicht wurde, entschied sich MGM, das Cover so zu ändern, dass Arnolds Conan anstelle von Miss Nielsen 90 % der Leinwandfläche einnahm. Der Name wurde auch in der schwedischen Übersetzung geändert und Red Sonja wurde zur Rache der Barbaren. Alles, um auf der Conan-Welle zu reiten und alles, um zu vermeiden, dass der Mist, den sie tatsächlich verkauften, beworben wurde. Ein paar Jahre später ist alles, was alt ist, wie üblich, wieder neu. Conan wurde immer und immer wieder neu verfilmt und als es für Sonja an der Zeit ist, den Mörder ihrer Mutter in Robert E. Howards Hyborian Age zu rächen, gehört der B-Movie-Gestank und die Schauspielerei ins örtliche Improvisationstheater. Aber wie schlimm ist es? Ich sag es dir jetzt: Komm zurück, lausige Brigitte Nielsen. Alles ist vergeben!

Das sieht in der Tat aus wie ein Saturday Night Live-Sketch und so fühlt sich der Film auch an. Wie ein schlechter Witz.

Red Sonja beginnt mit dem üblichen Prolog, der die gleiche Prämisse offenbart, um die sich der erste Film drehte. Sonja ist neun Jahre alt und gehört zur letzten hyrkanischen Gemeinschaft auf Erden. An einem ganz gewöhnlichen Nachmittag reiten Barbaren mit schwarzen Zähnen durch die extrem schlecht bewachten Tore des Dorfes, in dem sie und ihre Mutter leben, und töten alle außer der rachsüchtigen Sonja. Uns wird das gesagt, aber nicht gesehen. In dem Moment, in dem die Barbaren durch die Wellblechtore stürmen und laut brüllen, schneidet Regisseur M. J. Bassett zu einer Art Avatar-Möchtegern-Szene, in der die erwachsene Sonja in einem vom Studio gebauten Waldhain herumschleicht und mit den Bäumen spricht. Sie streichelt etwas Belle. Isst etwas Honig. Streichelt eine Pflanze, spricht mit der Pflanze. Spricht mit einem anderen Baum, streichelt eine andere Pflanzenart, setzt sich in einen Baum und schaut auf das Set, das komplett aus Eierkartons und Traurigkeit besteht, und spricht mit der Rinde des Baumes, in dem sie sitzt.

Das Blut und die Gewalt sind kindlich schlecht und für ein jüngeres Publikum angepasst, das völlig hirntot ist, wenn man bedenkt, wie gewalttätig die Serie ist.

Der Rest des Films enthält mehr Action als das, aber es wird nicht besser, ganz im Gegenteil. Sonja gerät auf der Suche nach Rache natürlich in Schwierigkeiten und ist gezwungen, wegen des sehr bösen Dragan um ihr armes Leben zu kämpfen. Glücklicherweise findet sie eine Bande rebellischer Banditen, angeführt von dem schrecklichen Michael Bisping, dem UFC-Veteranen, der es nicht einmal schafft, einen einzigen Satz zu sagen, ohne wie ein Idiot rüberzukommen. Auch Revenge-Star Matilda Lutz ist in der Hauptrolle nicht viel besser und scheitert kläglich daran, Red Sonja zum Leben zu erwecken. Lutz liest hier ihre Zeilen in- und auswendig, es ist offensichtlich, dass sie mit Zähnen und Klauen kämpft, um das wertlose Grundmaterial glaubhaft zu machen, aber es fehlt ihr die Kapazität und, wenn es hart auf hart kommt, fehlt ihr die Fähigkeit, als schwertschwingende Barbarin zu überzeugen. Sowohl Conan als auch Sonja haben etwas Besseres verdient als das Momoa-Reboot von vor ein paar Jahren plus diesen Müll. Robert E. Howards fleischiges Comic-Universum ist gefüllt mit interessanter Mythologie, brutaler Gewalt und heißen Romanzen und könnte sicherlich mit Deadpool, Wolverine, Batman und all den anderen in Spandex gekleideten Männern in der heutigen comicfixierten Filmwelt koexistieren. Deswegen ist es auch schade, dass diese Adaption, genau wie der letzte Conan-Film, stinkt und dazu führen wird, dass wir weitere 40+ Jahre auf den nächsten Versuch warten müssen.

