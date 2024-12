HQ

Was man nicht alles für Geld tut, scheint Regisseur Jake Kasdan (Jumanji: Welcome to the Jungle) gesagt zu haben, als er den großzügigen Scheck von Warner entgegennahm, um den schlechtesten Weihnachtsfilm zu kreieren, den ich je gesehen habe. Für die Produktion wurden unglaubliche 250 Millionen Dollar ausgegeben. Sicherlich hat The Rock einen großen Teil für seine bemerkenswerten Anstrengungen eingestrichen, aber abgesehen von seinen überzogenen Gehaltsforderungen gibt es in diesem völlig misslungenen Film nichts, das nach mehr als sechs Dollar aussieht. So erschreckend schlecht ist das, ehrlich gesagt.

Red One ist der Weihnachtsmann. Sein Codename. In diesem Muckraking-Blödsinn ist der Weihnachtsmann nicht korpulent, sondern gemütlich und freundlich bescheiden mit einem großen (gemütlichen) roten Flanellmantel und kniehohen Lederstiefeln mit goldenen Schnallen. Nein, hier ist die Handlung genau die gleiche Figur wie der psychotische Musiklehrer in Whiplash, der schreit und Becken auf die Schädel der Leute wirft. Das liegt daran, dassRed One das Drehbuch durchweg grauenhaft ist und dass ein spürbar trauriger und gelangweilter J.K. Simmons sich nie die Mühe macht, etwas anderes zu tun als die Rolle, die er bereits 100 Mal gespielt hat. Der Weihnachtsmann ist gestresst, entschlossen, arrogant und ein bisschen selbstgefällig in seiner dominanten Persönlichkeit. Er trainiert jeden Tag, trägt ärmellose Pullover und redet sehr schnell. An seiner Seite ist sein Leibwächter Callum Drift (The Rock), der den eintönigen Weihnachtsmann am Leben erhält, indem er schelmische Verehrer und wütende Elfen abwehrt, die ihm Böses wollen.

Die Hölle bricht los, als die 300 Jahre alte Hexe Gryla Red One entführt und in ihr unterirdisches Versteck bringt, um Waffen zu bauen, die mit der extrahierten Weihnachtsmannmagie die Hälfte der Kinder der Welt töten werden. Der Einzige, der den armen, inhaftierten Weihnachtsmann retten kann, ist Callum Drift und seine viel zu kurze, dunkelrote Lederjacke... Und natürlich Chris Evans' Charakter, der ein Hacker ist. Ein 46-jähriger Hacker, der drinnen eine Sonnenbrille trägt und der einzige ist, der die alte, den Weihnachtsmann entführende Superhexe erkennen kann. Der stoisch korrekte, obsessiv respektable und starre Callum muss nun versuchen, mit dem selbstgefälligen, verantwortungslos kindischen Hacker Jack O'Malley zusammenzuarbeiten, um den Weihnachtsmann in dem Film zu retten, den man am besten als den zweitschlechtesten Film des Jahres bezeichnen kann.

Werbung:

Wir alle haben Weihnachtsfilme gesehen, die weder nach glänzenden goldenen Statuetten streben noch an die wir uns einen Monat nach dem Ansehen erinnern. Die meisten Weihnachtsfilme sind dazu gedacht, im Vorfeld des zweiten Weihnachtsfeiertags ein bisschen gemütliche Stimmung zu verbreiten und nicht viel mehr. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man Geschichten im Wert von 250 Millionen Dollar zusammenstellen muss, die sich wie eine Episode einer Greenscreen-Kindersendung anfühlen. Denn genau so fühlt es sich an. Alles wird vor einem großen Greenscreen aufgenommen und dann mit computergeneriertem Müll mit echtem KI-Feeling befüllt. Die Effekte in Red One sehen aus wie ein Witz, die Umgebungen sehen aus wie Müll und die Prämisse selbst ist so müde und dumm, dass selbst meine Kinder sie nicht zu Ende schauen wollten.

Es fällt auch auf, dass The Rock aufgehört hat, sich darum zu kümmern, und zwar völlig. Er hätte seiner Figur Callum Drift hier leicht etwas Leben einhauchen können. Ein bisschen Nuance, ein Quäntchen Persönlichkeit. Es gibt nichts im Drehbuch, das nicht darauf hinweist, dass er ein bisschen Macke und Mut hätte einbauen und einen übermäßig steifen, eintönigen Charakter aufpeppen können, um mit Chris Evans' Nörgelei eine Art Dynamik aufzubauen. The Rock tut jedoch nichts von alledem. Er fährt durch jede Szene mit Zeilen, die er schon 2.000 Mal wiederholt hat, und er tut es mit der Art von eiskaltem Charisma, die ihn einst zum größten Filmstar der Welt machte. Tragisch, ist das, was es ist. Dass Filmfirmen diesen Betrag für solchen Ultra-Müll bezahlen, ist tragisch. Sonst nichts.

Werbung: