Red Notice ist bereits der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten

HQ

Wir sind nicht unbedingt verwundert darüber, dass ein guter Film mit drei der größten Stars einen riesigen Erfolg feiert. Dass der Film jedoch in nur einem halben Monat zum erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten gekürt wird, damit haben wir nicht gerechnet.

Die Rede ist von der Actionkomödie Red Notice, die Dwayne ''The Rock'' Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot zusammenbringt. Johnson teilte die erfreuliche Nachricht auf Instagram:

''Red Notice ist nun offiziell der größte Film in der Geschichte von Netflix!!! In nur unter zwei Wochen haben wir sämtliche Rekorde gebrochen und es stehen noch viele Wochen bevor uns.''

Wie ihr euch vielleicht denken könnt hat die Erfolgsgeschichte bereits jetzt Diskussionen rund um eine Fortsetzung ausgelöst, das bestätigte Regisseur Rawson Marshall Thurber in einem Interview mit Collider:

''Ich arbeite nicht an einem Skript für eine Fortsetzung... ich überlege jedoch bereits, was ich für eine Fortsetzung machen würde, ich will keine Gerüchte verbreiten, aber ja Netflix... wir haben solche Gespräche geführt.''

Habt ihr euch ebenfalls Red Notice angeschaut und freut euch bereits auf mehr von dem Trio?