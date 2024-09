Red Metal ist ein Fahrspiel, bei dem es darum geht, Stunts zu machen und Atomschlägen auszuweichen

Im Rahmen der Convergence Games Showcase präsentierte Entwickler Silent Factory AB gestern einen weiteren Einblick in sein kommendes Fahrzeugkampf-Action-Roguelite Red Metal. In diesem Spiel geht es darum, ein Auto zu nehmen, es mit einer Vielzahl von Elementen und Funktionen aufzurüsten und es dann zu verwenden, um Horden von Feinden niederzumähen, verrückte Stunts zu tricksen und zu landen und tödlichen Atomschlägen auszuweichen.

Ja, es ist sicherlich eine Menge, die man aufnehmen muss, aber es ist auch eine Prämisse und eine Idee, die das Potenzial für eine Menge Spaß zu haben scheint, wie im neuesten Trailer zu Red Metal unten zu sehen ist. Wir wissen zwar nicht, wann das Spiel im Early Access erscheinen wird, aber hoffentlich ist dieses Debüt näher als weiter entfernt. In der Zwischenzeit könnt ihr euch am 5. November eine Demo des Spiels ansehen, um einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was es bieten wird.