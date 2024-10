Red Dead Redemption wird einen Preis von 50 Euro haben, wenn es in ein paar Wochen auf Steam erscheint

HQ

Bist du einer der vielen Fans, die sehnsüchtig darauf gewartet haben, Red Dead Redemption auf dem PC zu spielen? Dann solltest du besser bereit sein, dein Portemonnaie zu öffnen, denn wenn Rockstar das Spiel nach (fast) 15 Jahren endlich auf Steam veröffentlicht, kommt es mit einem saftigen Preisschild.

Wie viel sagst du? Nun, laut der Steam-Seite wird es 50 Euro kosten, wenn es am 29. Oktober erscheint, was natürlich ziemlich unverschämt ist für ein so altes Spiel, das über alle zuvor veröffentlichten herunterladbaren Inhalte hinaus keine nennenswerten Updates bietet.

Was halten Sie davon, dass Rockstar auf Steam einen so unverschämten Preis für Red Dead Redemption verlangt?