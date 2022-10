Red Dead Redemption ist nicht mehr für Playstation verfügbar

HQ

Rockstars Wildwest-Spiel Red Dead Redemption wurde bereits 2010 veröffentlicht und machte einen ziemlichen Eindruck. Es ist immer noch ein gutes Spiel und seit 2016 in Playstation Plus (oder Playstation Now) erhältlich. Jetzt ist es weg, aber nur aus den Händen der Playstation-Spieler.

Abgesehen von einer alten Playstation 3 können Sie die erste Red Dead Redemption auf moderne Weise mit Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S oder einem PC spielen.

Ist das ein guter Grund für Sie, eine Xbox zu kaufen? Wahrscheinlich nicht, auch wenn das Spiel noch richtig gut ist.