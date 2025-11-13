Red Dead Redemption für PS5, Xbox Series X und Switch 2 wurde offiziell altersgeschützt

HQ

Es gab Gerüchte, dass Red Dead Redemption 2 in einer aktualisierten Version sowohl für PlayStation 5 als auch für Xbox Series S/X sowie in einer Version für Switch 2 erscheinen wird. Erst im Mai konnten unsere eigenen Quellen dies verifizieren, aber das ist sechs Monate her und seitdem ist nichts Konkretes (außer weiteren Gerüchten) passiert.

Und... Bis heute ist nichts passiert. Doch nun haben wir den ersten sehr konkreten Hinweis darauf erhalten, dass Rockstar tatsächlich noch über seine geliebte Serie nachdenkt. Die amerikanische Organisation, die Spiele bewertet, ESRB, hat gerade Red Dead Redemption für PlayStation 5, Xbox Series S/X und Switch 2 untersucht. Das erste Spiel, das heißt, nicht das zweite.

Es wurde erst letztes Jahr für den PC veröffentlicht und enthielt eine deutlich aktualisierte Grafik und Unterstützung für höhere Auflösungen, was wahrscheinlich einen klaren Hinweis darauf gibt, was wir erwarten können. Vermutlich werden eine bessere Grafik und die Tatsache, dass das Original 15 Jahre alt ist (viele haben es übersehen), ausreichen, um Millionen von Exemplaren aus den Regalen fliegen zu lassen.

Dies lässt uns jedoch fragen, warum Rockstar Red Dead Redemption 2 weiterhin so schäbig behandelt, mit eingeschränktem Online-Support und einem völligen Mangel an zusätzlichen Inhalten sowie ohne aktualisierte Versionen für moderne Konsolenhardware. Wenn es jemals dazu kommt, wird es in der Endphase der PlayStation 5 und Xbox Series S/X sein, die voraussichtlich innerhalb von zwei oder drei Jahren ihren jeweiligen Ersatz erhalten werden.

Aber jetzt, da wir wissen, dass John Marstons Abenteuer eine neue Veröffentlichung erhalten werden, werdet ihr die Gelegenheit nutzen, Red Dead Redemption zum ersten Mal zu erleben, oder vielleicht spielt ihr es jetzt noch einmal durch, da es in einer aktualisierten Form erscheint?