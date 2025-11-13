Red Dead Redemption erscheint im Dezember für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und Netflix

HQ

Wie Jonas heute bereits erwähnte, als er darüber schrieb, dass Red Dead Redemption für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und mehr altersfreigegeben ist, erwarteten viele, dass Red Dead Redemption 2 auf den neuen Konsolen erscheinen würde. Ich habe jetzt gute und schlechte Nachrichten.

Die schlechte Nachricht ist, dass Red Dead Redemption 2 in diesem Jahr definitiv nicht für neue Plattformen aktualisiert wird. Die gute Nachricht ist, dass Red Dead Redemption und sein Ableger Undead Nightmare bereits am 2. Dezember auf PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Android, iOS und Netflix erscheinen werden.

Diese "neue Version" klingt ziemlich ähnlich wie die PC-Version, die letztes Jahr herauskam, da Rockstar sagt, dass wir uns darauf freuen können, die erstaunlichen Spiele mit "60 Bildern pro Sekunde, verbesserter Bildqualität, HDR-Unterstützung und Auflösungen bis zu 4K" auf PS5 und Xbox Series zu spielen. Wer auf der Nintendo Switch 2 spielt, kann sich auch auf Maussteuerung und DLSS freuen.

Dann ist es schön zu hören, dass diejenigen von uns, die das Spiel bereits auf den älteren Konsolen gespielt haben, diese Version kostenlos erhalten und sogar dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Es gibt sogar gute Nachrichten für einige von denen, die es noch nicht besitzen, denn Red Dead Redemption wird am 2. Dezember direkt auf PlayStation Plus Extra veröffentlicht.

Einen Vorgeschmack auf das, was euch in diesem "neuen" Red Dead Redemption erwartet, erhaltet ihr im Trailer unten. Scheint es Ihnen ein nettes Upgrade zu sein?