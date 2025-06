Red Dead Redemption-Darsteller teasert große Enthüllung für diese Woche an

HQ

Rob Wiethoff, der Schauspieler, der John Marston in beiden Red Dead Redemption-Spielen spielte, hat im Laufe dieser Woche eine große Enthüllung im Zusammenhang mit den Western-Spielen angeteasert.

Während eines Twitch-Streams letzte Woche teilte Wiethoff mit, dass er einige "aufregende Neuigkeiten" habe und es "kaum erwarten kann", dass die Fans davon erfahren. Er verriet jedoch auch, dass er noch nicht über die Neuigkeiten sprechen könne, aber wir sollten sie irgendwann in dieser Woche erwarten.

Natürlich gibt es die Switch 2-Version von Red Dead Redemption 2 , die in Kürze angekündigt werden soll, zusammen mit einem möglichen Current-Gen-Update für das Spiel. Es ist möglich, dass Wiethoff sich darauf bezieht, aber es besteht die Möglichkeit, dass er an etwas ganz anderes denkt. Wir müssen einfach abwarten und sehen, was Rockstar hinter den Kulissen ausheckt, aber es scheint, dass wir nicht allzu lange warten werden.