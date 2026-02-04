Red Dead Redemption 2 wird voraussichtlich sehr bald das drittmeistverkaufte Spiel der Geschichte werden

HQ

Erst vor drei Monaten berichteten wir etwas fast Unglaubliches: Rockstars Western-Epos Red Dead Redemption 2 war das viertmeistverkaufte Spiel aller Zeiten, nachdem es Mario Kart 8 (einschließlich der Deluxe-Edition für die Switch) übertroffen hatte, mit insgesamt 79 Millionen verkauften Exemplaren. Was ist also seitdem passiert?

Nun, Take-Two enthüllt in seinem Quartalsbericht für Oktober bis Dezember, dass Arthur Morgans Abenteuer weiterhin massenhaft digitale Cowboy-Anwärter anziehen, mit weiteren drei Millionen verkauften Exemplaren seitdem. Das bedeutet, dass sie jetzt bei 82 Millionen Einheiten liegt, was weniger als einer Million hinter Wii Sports liegt. Sofern nicht etwas sehr Drastisches passiert, deutet alles darauf hin, dass Red Dead Redemption 2 als drittmeistverkauftes Spiel aller Zeiten bestätigt wird, wenn der nächste Quartalsbericht in drei Monaten veröffentlicht wird.

Danach stehen nur noch zwei Spiele aus: Grand Theft Auto V und Minecraft. Man sollte bedenken, dass diese beiden Titel seit 13 bzw. 15 Jahren auf dem Markt sind und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich sind, während Red Dead Redemption 2 bisher nur für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wurde.

Apropos Grand Theft Auto V (veröffentlicht für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One und Xbox Series S/X) schneidet es weiterhin gut ab, verkaufte seit dem letzten Quartalsbericht fünf Millionen Exemplare und liegt nun bei insgesamt 225 Millionen verkauften Exemplaren.

Welche Serie gefällt dir am besten, Grand Theft Auto oder Red Dead Redemption?